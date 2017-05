Viersen: Am Berufskolleg lernen Schüler Europa kennen

Das Konzept steht, die fiktive Homepage ist bereit, am Vortrag wird gefeilt: Für Isabelle Dijak und Tim Aretz geht es am 11. Mai nach Finnland. Die Schüler des Wirtschaftsgymnasiums am Berufskolleg Viersen konzipieren dort gemeinsam mit Gleichaltrigen aus der Türkei, Italien und Finnland einen europäischen Bio-Supermarkt - inklusive Sortiment, Businessplan und Marketing. Möglich macht den internationalen Austausch ein "Erasmus+"-Projekt der EU.

Seit 2008 ist das Berufskolleg zertifizierte Europaschule. "Ziel ist es, dass jeder der insgesamt 2500 Schüler mindestens einmal an einem EU-Projekt im In- oder Ausland teilgenommen hat", sagte Schulleiterin Gisela Werner auf dem Europatag der Dülkener Schule. Die Bandbreite reicht von Tagesprojekten über Schüleraustausch, Studienfahrten bis zu Praktika. "Gute Kontakte bestehen in die Niederlande, nach Frankreich, Großbritannien, in die Türkei, nach Finnland, Estland, Italien oder Schweden", zählte Benedikt Diekamp, Leiter des Europateams am Berufskolleg, auf.

"In Vielfalt geeint - jetzt erst recht!", war der Europatag überschrieben. "In Zeiten des EU-Austritts von Großbritannien und guten Wahlergebnissen für nationalistische Europagegner ein wichtiger Fingerzeig", sagte die Schulleiterin. An 16 Ständen berichteten die Jugendlichen ihren Mitschülern von ihren Auslandserfahrungen. Danièle Hamdan, stellvertretende Schulleiterin, sagte: "Die Schüler sollen die Infos aus erster Hand erhalten."

Quelle: RP