Viersen: Arbeiten an Ostring, Beckersweg und Gerberstraße

Die Kabelarbeiten an der Tönisvorster Straße haben den Ostring erreicht. Darum wird der Ostring am Ende der Süchtelner Fußgängerzone ab dem heutigen Mittwoch, 3. Mai, bis einschließlich Montag, 8. Mai, für Autos gesperrt. Die Umleitungen für Lieferanten, die Ziele im fußläufigen Teil der Tönisvorster Straße oder am Lindenplatz ansteuern, bleiben bestehen. Im weiteren Verlauf der Arbeiten wandert die Baustelle nach Osten. Während der Sommerferien wird die Ratsallee gequert.