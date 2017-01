später lesen Unfall in Schwalmtal Auto überschlägt sich – Fahrer unverletzt FOTO: Heike Ahlen FOTO: Heike Ahlen Teilen

Twittern





2017-01-01T13:04+0100 2017-01-01T13:00+0100

Ein 23-jähriger Ludwigshafener hatte am Silvesterabend gegen 18.45 Uhr Glück im Unglück. Er fuhr mit seinem Wagen auf der A52 in Richtung Roermond kurz hinter der Anschlussstelle Schwalmtal von der Fahrbahn in den abschüssigen Grünstreifen.