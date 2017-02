Viersen: Autobahn-Baustelle dauert noch länger

Auf der Autobahn 52 zwischen Niederkrüchten und Schwalmtal wird die Fahrbahn erneuert. Eigentlich sollten die Arbeiten bis Jahresende erledigt sein. Doch das Wetter machte den Straßenbauern einen Strich durch die Rechnung Von Birgitta Ronge

Niederkrüchtener sind verärgert: Die Arbeiten an der Autobahn 52 in Richtung Düsseldorf dauern schon seit Wochen an. Im Oktober hatte der Landesbetrieb Straßen NRW angekündigt, dass die Anschlussstelle Niederkrüchten für die Bauarbeiten gesperrt wird. Bis Mitte Dezember, so die Prognose, sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. Auffahrt und Ausfahrt wurden gesperrt, eine Umleitung über die Anschlussstelle Schwalmtal ausgeschildert.

Die Autobahn 52 wird von vielen Niederkrüchtenern genutzt, um zur Arbeit zu fahren. Dem Statistischen Landesamt zufolge pendeln täglich 1100 Niederkrüchtener nach Mönchengladbach, 570 fahren zur Arbeit nach Düsseldorf. Sie werden sich darauf einstellen müssen, dass die Arbeiten an der Autobahn zwischen Niederkrüchten und Schwalmtal noch eine Weile andauern. Das Wetter machte den Straßenbauern im Winter einen Strich durch die Rechnung. "Vor Weihnachten gab es Regen, im Januar dann Frost", erinnert Norbert Cleve, Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW. Deshalb musste die Arbeit unterbrochen werden, denn: "Asphalt kann man bei Regen nicht einbauen", erklärt Cleve. "Bringt man heißen Asphalt auf eine nasse Unterschicht auf, gibt es Blasen."

Vor rund zwei Wochen konnten die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Erneuert wird die Deckschicht auf beiden Fahrspuren samt Unterbau sowie der Standstreifen. Zwischen Niederkrüchten und Schwalmtal werden gerade die Markierungen aufgebracht, dann kann die Baustellensicherung abgebaut werden. "Voraussichtlich werden wir in dieser Woche fertig", sagt Cleve. Über Karneval können die Niederkrüchtener "ihre" Autobahn wieder nutzen, bevor die Straßenbauer den zweiten Abschnitt machen. Denn auch im weiteren Verlauf zwischen Schwalmtal und Hostert sollen Fahrbahn und Standstreifen erneuert werden. Los geht es am 1. März. Die Arbeiten an diesem Abschnitt werden geteilt, erst wird die linke, dann die rechte Fahrspur gemacht. Wenn die Anschlussstelle Schwalmtal deshalb gesperrt werden muss, wird eine Umleitung ausgeschildert. Bis Mitte oder Ende Mai soll der Abschnitt fertig sein. Insgesamt ist die Strecke bis Hostert etwa 6,5 Kilometer lang. Die Erneuerung der Fahrbahn kostet laut Landesbetrieb rund 3,7 Millionen Euro. Was die Niederkrüchtener erfreuen dürfte: der neue Asphalt wird leiser sein als der alte. Die alte Deckschicht bestand aus Gussasphalt, das war damals Standard. "Heute ist Splittmastix Standard", sagt Cleve. Splittmastix bringt im Vergleich zum Gussasphalt eine Lärmminderung von zwei Dezibel. Der Belag hält etwa zwölf bis 15 Jahre.

