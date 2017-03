später lesen Viersen Autodiebe schlagen in Viersen und Nettetal zu 2017-03-01T22:16+0100 2017-03-02T00:00+0100

In der Nacht zu gestern haben unbekannte Täter in Viersen und in Nettetal drei BMW gestohlen.

