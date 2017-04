In Süchteln hat es am Dienstagmorgen einen Banküberfall gegeben. Eine groß angelegte Fahndung, unterstützt von einem Polizeihubschrauber und Personenspürhund, blieb bislang ohne Ergebnis. Der bewaffnete Räuber ist flüchtig

Beamte fanden bei der Fahndung ein Paar blaue Einweghandschuhe, die mit ziemlicher Sicherheit dem Räuber gehören dürften. Die Handschuhe wurden vor und auf dem Jüdischen Friedhof an der Merianstraße gefunden. In diese Richtung hatten Zeugen, die sich bei den Fahndungskräften gemeldet hatten, kurz nach der Tat einen jungen Mann zu Fuß flüchten sehen.

Mitko, ein Personenspürhund der Kreispolizeibehörde Viersen, nahm daraufhin die Fährte des Flüchtigen auf, die sich jedoch im bewaldeten Gebiet am Butschenweg entlang des Wasserwerks verlor.

Die Kripo bittet daher nicht nur um Hinweise rund um den engeren Tatort, sondern auch um Mitteilungen zu entsprechenden Beobachtungen rund um den beschriebenen vermutlichen Fluchtweg des Täters.

Mittlerweile liegt auch eine detaillierte Personenbeschreibung des Tatverdächtigen vor:

Der Mann ist geschätzt zwischen 20 und 30 Jahre alt

Er ist zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß

Der Mann hat eine sportliche Figur und dunkelbraune Augen

Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und trug bei der Tatausführung blaue Einweghandschuhe

Bekleidet war der Räuber mit einem hellgrünen Kapuzenpullover.

Entgegen der ersten Meldung, dass er einen getönten Teint hatte, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Mann eine eher helle, möglicherweise leicht sonnengebräunte Gesichtsfarbe hat.

Der Räuber hatte die Bank gegen 8.45 Uhr betreten und die anwesenden Mitarbeiter mit einer schwarzen Schusswaffe, möglicherweise einer Pistole, bedroht.

In gebrochenem Englisch mit starkem Akzent forderte er die Herausgabe von Bargeld und drohte an, zu schießen. Der Mann agierte sehr hektisch und nervös. Möglicherweise hat er sich eine geraume Zeit vor der Tat rund um die Bankfiliale aufgehalten und ist dort Passanten aufgefallen. Hinweise bitte an die Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02161 - 377-0.

(csr)