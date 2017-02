Schwalmtal: Baustelle auf der A 52 bis voraussichtlich Mitte Mai

Rund 3,7 Millionen Euro kostet nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW die Sanierung der zwölf Kilometer langen Strecke zwischen den Anschlussstellen Elmpt und Hostert. Auf einer Teilstrecke beginnen ab Mittwoch, 1. März, die Bauarbeiten.

Dann wird eine etwa sechs Kilometer lange Baustelle auf der A 52 in Richtung Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen Niederkrüchten und Hostert eingerichtet. Bis Mitte April wird der linke Fahrstreifen der Autobahn erneuert. Dort steht dann nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Außerdem ist in dieser Zeit in der Anschlussstelle Schwalmtal keine Auffahrt Richtung Düsseldorf möglich. Der Verkehr wird über die U 51 umgeleitet. Im Anschluss daran wird auf dem gleichen Abschnitt der Seitenstreifen und die rechte Fahrbahn bearbeitet. Dafür wird in der Anschlussstelle Schwalmtal (Fahrtrichtung Düsseldorf) auch die Ausfahrt gesperrt.

Die Baustelle soll Mitte Mai beendet sein. Da einige Arbeitsschritte aber witterungsabhängig sind, kann die Fertigstellung länger dauern.

Quelle: RP