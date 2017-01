Viersen: Betreut wohnen, stark werden

Nicht immer meint es das Leben gut. Sechs Männer, die aus der Bahn geworfen wurden, leben im Oscar-Romero-Haus in Viersen zusammen — und lernen, wieder eigenverantwortlich zu leben Von Jiota Kallianteris

Schicksalsschläge, Arbeitslosigkeit oder Krankheit sind herausfordernde Lebenssituationen, die Menschen aus der Bahn werfen können. Das Leben gerät plötzlich aus den Fugen und es wird schwer bis unmöglich, den Alltag zu bewältigen. Gesellschaftliche Isolation, Armut und Wohnungsverlust sind Folgen, die verheerend für die Betroffenen sind. Ein Teufelskreislauf beginnt, der ohne Hilfe von außen kaum zu durchbrechen ist.

Wenn der Punkt kommt, an dem man sich fragt, wie dem Leben eine neue Richtung gegeben werden kann, wo es Unterstützung gibt und wie die Orientierung wiederzuerlangen ist, um zum gesellschaftlichen Leben zurückzukehren, dann sind helfende Hände gefragt.

Der Rheinische Verein für Katholische Arbeiterkolonien ist seit mehr als 100 Jahren eine Stütze für Menschen, die in problematischen Lebensumständen Schutz benötigen und aufgefangen werden müssen. Er unterhält verschiedene stationäre und teilstationäre Einrichtungen in ganz Nordrhein-Westfalen.

In Viersen werden zwei Wohneinheiten mit insgesamt neun Bewohnern unterhalten. Im Oscar-Romero-Haus an der Josefskirche haben sechs Menschen eine neue Heimat gefunden, an der Berliner Höhe drei. Betreut werden sie von der Sozialpädagogin Karina Wieland als Mitarbeiterin des ambulant betreuten Wohnens und von Dieter Paeßens als zuständigem Bereichsleiter beim Rheinischen Verein für Katholische Arbeiterkolonien. Das Angebot richtet sich an Menschen in Notlagen, die Anleitung und Unterstützung benötigen, um sich zu orientieren, Perspektiven zu finden und Zukunftspläne zu erarbeiten und umzusetzen.

Die Hilfen zur Rückkehr in die Eigenverantwortlichkeit reichen von Hilfen im hauswirtschaftlichen Bereich über finanzielle, rechtliche und behördliche Angelegenheiten bis hin zur perspektivischen Zukunftsplanung aber auch der sinnvollen Freizeitgestaltung.

"Ich bin an fünf Tagen in der Woche von 8 bis 16 Uhr für die Bewohner da", erzählt Karina Wieland. "Unser Konzept basiert auf Wiedereingliederung, und wir sehen uns als Sprungbrett, um Menschen zurück in die Gesellschaft zu führen und sie zu stabilisieren, damit sie den Anforderungen des Lebens wieder gerecht werden können."

Eine Befristung gibt es dennoch nicht. "Jeder bekommt die Zeit, die er braucht. Alle sechs Bewohner sind für das Regeln der häuslichen Belange verantwortlich und müssen als Team zusammenarbeiten", sagt Paeßens. "Das Leben ist Begegnung, so lautet unser Leitspruch. Jeder der sechs Männer hat zwar sein eigenes Schlafzimmer. Doch sie teilen sich eine Wohnküche, ein Aufenthaltszimmer, ein Badezimmer und zwei WCs sowie auch alle anfallenden Arbeiten der Gemeinschaftsräume."

Besonders wichtig seien die persönliche Betreuung und die regelmäßigen Gespräche. Einer der Bewohner berichtet: "Hier habe ich die Sicherheit, dass ich mich an meine Ansprechpartnerin wenden kann, wenn ich mit schwierigen Situationen konfrontiert werde." Früher habe ihn das aus der Bahn geworfen. "Hier habe ich gelernt, dass ich im Ernstfall aufgefangen werde." Diese Gewissheit habe ihm sehr geholfen, Selbstvertrauen aufzubauen. Mittlerweile nimmt er an einer beruflichen Qualifizierung teil, um seine Zukunftsperspektiven umzusetzen. "Ich baue meine Kenntnisse im Bereich IT weiter aus und freue mich auf eine Rückkehr in die Arbeitswelt", sagt der junge Mann, der durch widrige Lebensumstände den Halt verloren hatte.

"Menschen sollen wieder eine Perspektive haben, sich selbst und anderen begegnen und voneinander lernen können", sagt Paeßens. Das Oscar-Romero-Haus in Viersen ist eine der Einrichtungen, die den Raum und die fachliche Hilfe dazu bieten.

