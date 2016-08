später lesen Feuerwehr-Großeinsatz Ehepaar und ältere Frau sterben bei Hausbrand in Viersen Teilen

Am Mittwochmorgen sind bei einem Brand in einem Wohnhaus in Viersen drei Menschen gestorben. Das Haus ist völlig zerstört. Die Rettungskräfte waren im Großeinsatz. Ein Nachbar hatte noch versucht, die Anwohner zu retten.