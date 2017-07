später lesen Brüggen Brüggener Entenküken wieder mit Mutter vereint FOTO: Ahlen FOTO: Ahlen 2017-07-03T20:02+0200 2017-07-04T00:00+0200

Die Entenfamilie, die in der Nacht auf Sonntag durch den Sturz dreier Küken in die Kanalisation getrennt worden war, ist wieder vereint. Die Feuerwehr hatte die drei Küken am Wochenende aus der Kanalisation befreit.