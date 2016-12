Portwein für den Postboten, ein Spiel für das Nachbarskind, eine DVD für den Feiertag: Wer es nicht geschafft hat, alle Besorgungen zu machen, kann das an Heiligabend nachholen. Aber nur zu bestimmten Zeiten.

Die letzten Geschenke oder vergessene Zutaten für das Weihnachtsessen können auch an Heiligabend noch besorgt werden. Die Öffnungszeiten verschiedener Supermarktketten und der großen Einzelhändler im Kreis Viersen haben wir für Sie gesammelt.

EINZELHÄNDLER Die meisten Geschäfte in der Viersener Innenstadt haben an Heiligabend zumindest einige Stunden geöffnet: Die Filialen der Buchhandlung Doetsch (Rathausgasse in Viersen, Moselstraße in Dülken und Klosterstraße in Brüggen) sind von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Gleiches gilt für die Mayersche-Buchhandlung an der Hauptstraße. Die Parfümerie Douglas, Hauptstraße in Viersen, ist von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

SUPERMÄRKTE Die Real-Märkte sind von 8 bis 14 Uhr für Kunden geöffnet. Filialen der Supermarkt-Kette Aldi haben von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Netto öffnet in der Regel um 7 und hat bis 14 Uhr geöffnet. Bei Lidl kann von 7 bis 14 Uhr eingekauft werden.

STADTBIBLIOTHEK Die verschiedenen Standorte der Bibliotheken in Viersen, Dülken und Süchteln bleiben an den Weihnachtsfeiertagen – auch am 24. Dezember – geschlossen. Sie können jedoch den digitalen Service der Bibliotheken nutzen. Unter dem Stichwort "Online-Katalog" über www.viersen.de können ausgewählte Bücher oder Hörspiele als Download ausgeliehen werden.

BÄDER Das Stadtbad Viersen bleibt an Heiligabend und auch am ersten und zweiten Weihnachstag geschlossen. Das Schwimmbad H2HO! in Tönisvorst bleibt am 24. Dezember und auch den anderen Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Wer an Heiligabend noch schwimmen gehen möchte, muss nach Mönchengladbach fahren. An Heiligabend ist das Vitusbad von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Unter dem Motto "Wir warten auf Weihnachten" wird in dem Schwimmbad der Weihnachtsmann empfangen und es gibt viele Spiele und Animationen. Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, bleibt das Vitusbad geschlossen.

VIDEOTHEK DVDs, Blue-Rays und Videospiele für die Weihnachtsfeiertage können spontan an Heiligabend ausgeliehen werden. Die Videothek World of Video (Bahnhofstraße 53-55) öffnet beispielsweise von 10 bis 16 Uhr, das Videocenter Bari (Dülkener Straße 20) von 10 bis 17 Uhr.

STADTVERWALTUNG Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind am Weihnachten geschlossen.

APOTHEKEN Die Apotheken im Kreis bieten auch an den Weihnachtstagen einen Nacht- und Notdienst an. Über die folgenden Service-Nummern können sich Patienten über die nächstgelegene dienstbereite Apotheke informieren: Vom Festnetz : 0800 00 22 8 33 (kostenfrei), vom Handy aus per Anruf ohne Vorwahl unter 22 8 33 (69ct/Min).

(skr)