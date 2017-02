Viersen: Das sind unsere Schulzeugnisse

Kinder und Jugendliche haben gestern Noten bekommen. Eine ehemalige Lehrerin, ein Feuerwehrmann, eine Künstlerin und ein Pfarrer erzählen, welche Erinnerungen sie mit dem Zeugnistag verbinden

Ursula Schmitz (68), Lehrerin

Schule: Volksschule Rheydt-Meerkamp

FOTO: Franz-Heinrich Busch

Klasse: 4

Jahr: 1958

FOTO: Jörg Knappe

Alter: 10 Jahre

Beste Note: 2 in Mathe

FOTO: Franz-Heinrich Busch

Schlechteste Note: 4 in Leibesübungen

Mehrere tausende Zeugnisse hat Ursula Schmitz schon in den Händen gehabt - immerhin war sie fast 44 Jahre lang Grundschullehrerin in Waldniel. Doch dieses eine Schriftstück ist ihr besonders wichtig. Mit dem Halbjahreszeugnis bewarb sie sich für die Aufnahmeprüfung für das städtische Mädchengymnasium in Rheydt und wurde angenommen. "Nur zwei Mädchen von 48 Schülern haben es aufs Gymnasium geschafft", sagt Schmitz. Für sie war war es ein wichtiger Schritt, um später Lehrerin zu werden.

Dirk Heussen (48), Feuerwehrmann

Schule: katholische Grundschule Lobberich

Klasse: 4

Jahr: 1979

Alter: 10

Beste Note: 2 in Sport

Schlechteste Note: 4 in Mathe

"Für ein gutes Zeugnis gab es fünf Euro von Opa und Oma", erzählt Dirk Heussen, Feuerwehrmann aus Nettetal. Jenes in der vierten Klasse war allerdings nicht so gut. "Zweien, Dreien, Vieren - da war alles dabei", sagt Heussen. "Sport hat mir immer Spaß gemacht, Deutsch lag mir nicht so." Nach der Grundschule ging Heussen auf die Hauptschule, machte später eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Dass er sich früh für Sport begeisterte, kommt ihm heute zugute: Feuerwehrleute müssen anpacken können.

Dagmar Reichel (48), Künstlerin

Schule: Albert-Einstein-Gymnasium (Duisburg)

Klasse: 13

Jahr: 1988

Alter: 19

Beste Note: 1- in Kunst

Schlechteste Note: 4 in Englisch

"Als ich mein Abiturzeugnis in den Händen hielt, war ich sehr stolz", erinnert sich Dagmar Reichel, die in Viersen ein Atelier hat. Denn zu erwarten war das nicht. Der Rektor der Grundschule wollte sie, das Arbeiterkind - der Vater Lagerarbeiter, die Mutter Hausfrau -, auf die Hauptschule schicken. Doch Reichel überzeugte ihre Eltern. "Ich war die erste aus der Familie auf einem Gymnasium", erzählt sie. Das Abitur habe ihr dann Türen geöffnet. Und noch Jahre später hatte sie Alpträume, dass ihr Abitur aberkannt wird.

Axel Stein (55), Pfarrer

Schule: Volksschule Weitefeld

Klasse: 2

Jahr: 1969

Alter: 7

Kopfnote: "Im Rechnen, Schreiben und Lesen zeigte er gute Leistungen."

Aufgewachsen ist der Süchtelner Pfarrer Axel Stein im dem kleinen Dorf Weitefeld im Westerwald. "Eine Volksschule gab es im Ort. Als ich auf die Realschule kam, musste ich den Bus in die nächste Stadt nehmen", erzählt Stein. Im ersten Halbjahr der zweiten Klasse erhielt er noch eine schriftliche Beurteilung ("Betragen ist gut."), im zweiten Halbjahr gab es dann Noten. "Von meiner Mutter bekam ich 50 Pfennig für eine Zwei, eine Mark für eine Eins", erinnert sich der Pfarrer. Das so gesparte Geld brachte er dann brav zur Bank.

Quelle: RP