Viersen: Der Kaiser's ist jetzt ein Netto

Vor drei Wochen schloss der Vollsortiment-Supermarkt an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße, heute eröffnet der Discounter. Sorgen der Viersener, dass die Nahversorgung schlechter wird, will Netto ausräumen - mit einem Sortiment von 4000 Artikeln Von Joris Hielscher

Noch existiert ein einziger Kaiser's-Markt in der Stadt, in der er vor über 135 Jahren das erste Kaiser's-Geschäft Deutschlands gegründet wurde. Das Geschäft im Löhcenter wird es allerdings nicht mehr lange geben: Wie viele andere in Nordrhein-Westfalen wird der Markt mit Vollsortiment zu einer Netto-Filiale umgebaut. Dann wird aus dem letzten Supermarkt im Stadtzentrum von Viersen ein weiterer Discounter. Anwohner haben daher die Sorge, dass sie zwischen weniger Artikeln wählen und manche Produkte gar nicht mehr in der Innenstadt finden können - also dass die Nahversorgung insgesamt schlechter wird.

Heute um 7 Uhr eröffnet die erste von zwei Filialen in Viersen, die von Kaiser's zu Netto umgewandelt werden. Innerhalb von drei Wochen ist das große Ladengeschäft an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße von Grund auf umgestaltet worden - nach dem neuen Konzept der Discounter-Kette, die zu Edeka gehört. Auch der Kaiser's im Löhcenter soll nach dem Modell umgebaut werden. Dann wird das Stadtzentrum, was Lebensmittel betrifft - abgesehen vom Bio- und Wochenmarkt -, vor allem von den Netto-Märkten versorgt. Die neue Filiale gibt also einen Vorgeschmack, wie es um die Nahversorgung in der Innenstadt bestellt sein wird.

"Auf 1000 Quadratmetern bieten wir rund 4000 Artikel an", sagt Netto-Sprecherin Christina Stylianou und fügt hinzu: "Für einen Discounter ist das sehr viel." So würden Mitbewerber häufig nur rund 1000 Produkte im Angebot haben. Und so wirbt die Kette damit, das größte Lebensmittel- und Mehrwegsortiment unter den Discountern anzubieten. Die Hälfte der Artikel seien Markenprodukte, die andere Hälfte Eigenmarken.

Und tatsächlich gibt es in dem Markt an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße vieles, was bei Aldi, Lidl und Co. fehlt und was Kunden von Kaiser's gewohnt sind: Mineralwasser, Bier und Limonaden werden in Flaschen, Mehrweg-PETs und in Kästen verkauft. Darunter befinden sich auch regionale Marken. Zudem habe Netto sein Sortiment an Kosmetik- und Drogerie-Artikeln in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut und sei einer der größten Händler von Bio-Produkten in Deutschland, erklärt Stylianou. "Es gibt alles für den Wocheneinkauf."

Dennoch existieren Unterschiede zu einem Vollsortiment-Supermarkt. Der Kaiser's an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße hatte nach Schätzungen der Sprecherin rund doppelt so viele Produkte im Angebot. Und auch die bei vielen Kunden beliebte Frischetheke existiert nicht mehr - Wurst und Fleisch werden abgepackt verkauft. Das bedeutet: Wer seinen Braten extra zugeschnitten haben möchte oder ausgefallene Zutaten braucht, wird sich woanders umschauen müssen. Neu ist dagegen eine Backstation, in der vorgefertigte Teiglinge fertig gebacken werden.

Die Kunden in der neuen Filiale werden bekannte Gesichter sehen. "Die rund 70 Mitarbeiter von Kaiser's werden in den zwei neuen Filialen arbeiten", erklärt Stylianou. Die eingespielten Teams seien vergleichsweise groß - die gleiche Anzahl ist in den bestehenden vier Viersener Netto-Märkten angestellt - und sollen die Konsumenten ausführlich beraten. Auch die Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr bei den umgebauten Filialen bleiben gleich.

"Bei den Umstellungen in NRW haben wir bisher sehr positive Reaktion gehabt", sagt die Sprecherin.

Quelle: RP