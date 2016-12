Die Silvester-Partys im Kreis Viersen 2016

Ganz locker kann ab 20 Uhr im Freigeist an der Rintgerstraße 5 in Viersen) ins neue Jahr gefeiert werden. Das Motto lautet „Dinner for One Sylvester Party“. In diesem Jahr kostet der Eintritt 18 Euro pro Person. Der Betrag muss vorher überwiesen werden, sonst kann kein Einlass gewährt werden. Infos unter www.variete-freigeist.de