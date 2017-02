Viersen: Ein Festtag für Dülken und Süchteln

Mehr als 130 Fußgruppen und Wagen ziehen heute Nachmittag ab 14.11 Uhr durch Dülken. Gestartet wird der Rosenmontag aber in Süchteln - ab 10.11 Uhr auf der Hindenburgstraße. Von Ingrid Flocken und Paul Offermanns

Ganz Dülken fiebert dem heutigen Rosenmontag entgegen. Denn dann soll der Narrenzug wieder durch Dülken ziehen, der 2016 vom Sturm verweht wurde. Nach der letzten Zugversammlung verkündeten Erich Schmitz, Präsident des Vaterstädtischen Vereins Dülken, und Zugorganisator Wolfgang Vagts, dass der Zug nicht 120 Nummern hat, wie im Zugheft angekündigt, sondern 133! Da haben eben ein paar Teilnehmer-Nummern ein a bekommen.

Diesmal steht das amtierende Kinderprinzenpaar Niels I. und Lilou I. auf den Wagen 69 bis 71 im Mittelpunkt, denn Dülken hat kein "großes Prinzenpaar". Aber auf Wagen Nr. 55 ziehen die beiden Ex-Prinzenpaare auch mit: Christian und Melanie sowie Maik und Cylie.

Den Zug, der wie gewohnt um 14.11 Uhr an der Ecke Eintracht-/ Lange Straße startet und von Dieter Niessen dem Publikum vorgestellt wird, schlängelt sich über die Theodor-Frings-Allee, biegt nach rechts in die Venloer Straße/Peterboroughplatz, zieht nach links in die Lange Straße, überquert an der Mariensäule die Viersener Straße, dann geht es zweimal rechts in die Friedrichstraße und die Martin-Luther-Straße, nach links ein Stück Viersener Straße bis zur Marktstraße, dann zum Alten Markt, wo Erich Schmitz von der Tribüne im Kreis der Ehrengäste die Teilnehmer des Zuges begrüßt, der sich anschließend auf dem Wilhelm-Cornelissen-Platz auflöst.

Der Vaterstädtische Verein bittet alle Anwohner des Zugweges, ihre Häuser karnevalistisch und mit Fahnen zu schmücken.

In Süchteln beginnt der Rosenmontagszug bereits um 10.11 Uhr auf der Hindenburgstraße. Nachdem der Rathaussturm in diesem Jahr ausnahmsweise aus verwaltungstechnischen Gründen ausfallen musste, freuen sich die Süchtelner Karnevalisten ganz besonders: 62 Fußgruppen, kleine und große Wagen sowie Musikgruppen stehen auf der Liste. Anschließend ist Musik und Tanz im Süchtelner Josefshaus.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass frühzeitig vor Beginn der Züge die Wege kontrolliert werden. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden abgeschleppt, die Kosten dem Falschparker auferlegt.

Quelle: RP