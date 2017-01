Andreas Bist: "Ein Gemeinderat ist kein geheimer Klub"

Die Brüggener FDP-Fraktion fordert mehr Transparenz: Nicht alles, was bislang in nichtöffentlichen Sitzungen diskutiert wird, gehöre dorthin

Brüggen Hinter verschlossenen Türen wird im Ratssaal über so manches Thema diskutiert, das viele Bürger brennend interessieren würde. Dass die Öffentlichkeit bei manchen Beratungen ausgeschlossen wird, hat seinen Grund - zum Beispiel, weil es um Personalangelegenheiten der Gemeindeverwaltung geht, um Auftragsvergaben oder Grundstücksverkäufe. Was wie beraten wird, regelt die Geschäftsordnung des Rates. Die FDP-Fraktion in Brüggen fordert mehr Transparenz. Sie beantragt, dass die Geschäftsordnung geändert wird, damit Bürger erfahren, worüber der Rat und seine Ausschüsse diskutieren - und warum das mitunter hinter verschlossenen Türen geschieht.

Sie fordern, dass die Geschäftsordnung des Rates geändert wird, damit Bürger mehr über die Vorgänge in ihrer Gemeinde erfahren. Gibt es dafür einen konkreten Anlass?

Andreas Bist Man könnte meinen, dass die Flüchtlingsunterbringung auf dem Spielplatz am Birkenweg der Auslöser war. Wir wollten, dass darüber in öffentlicher Sitzung gesprochen wird, die SPD schloss sich uns an. Den Beschluss fasste der Rat in nichtöffentlicher Sitzung, viele Bürger protestierten. Schließlich zog der Rat den Beschluss zurück. Doch nicht allein dies hat uns zu dem Antrag bewogen. Das Thema Transparenz beschäftigt uns schon länger. Wir hatten beispielsweise auch beantragt, in öffentlicher Sitzung über die Einrichtung des Gründerzentrums in Bracht zu sprechen. Auch dieses Thema hatte die Verwaltung im nichtöffentlichen Teil vorgesehen. Sie war sichtlich überrascht, dass wir die Verschiebung in den öffentlichen Teil wollten.

Haben Sie den Eindruck, dass die Gemeindeverwaltung mauert?

Bist Die Verwaltung erklärt ja auf Nachfrage, warum manche Themen nichtöffentlich behandelt werden müssen. Und wenn man fordert, die Angelegenheit zu splitten, über das Thema grundsätzlich also im öffentlichen Teil gesprochen wird und über die schützenswerte Dinge dann im nichtöffentlichen Teil, heißt es oft, das Thema hänge zusammen und könne so nicht getrennt werden. Ich glaube nicht, dass die Verwaltung grundsätzlich mauert. Sicherlich gibt es da auch Unsicherheiten. Und dann sagt man sich: Machen wir das im nichtöffentlichen Teil, dann sind wir juristisch auf der sicheren Seite.

Vielleicht sagt man sich auch: Machen wir es im nichtöffentlichen Teil, dann protestiert der Bürger nicht ...

Bist Na, es ist doch schade, wenn über Themen, die für die Öffentlichkeit interessant sind, nicht auch öffentlich diskutiert werden kann. Man schiebt die unangenehmen Dinge in den nichtöffentlichen Teil, wie etwa die Flüchtlingsunterbringung auf dem Spielplatz. Aber es kann doch nicht sein, dass darüber nicht gesprochen, der Bürger vor vollendete Tatsachen gestellt wird.

Das bringt aber Streit mit sich.

Bist Ja! Einvernehmlichkeit ist schön. Aber die politische Diskussion mit den Bürgern ist wichtig. Es kann sein, dass wir darüber streiten. Aber wir vertreten als Ratsmitglieder unsere Bürger, sie sollen wissen, womit wir uns beschäftigen, und auch, wer wie abgestimmt hat. Ein Gemeinderat ist kein geheimer Klub. Und wenn wir weit auseinander liegen, kann ich mir vorstellen, die Bürger entscheiden zu lassen, etwa mit Ratsbürgerentscheid.

Mitunter klagen Politiker, dass der Bürger sich nur vor die Probleme vor der eigenen Haustür interessiert. Also meine Laterne, mein Schlagloch.

Bist Das liegt in der Natur des Menschen. Je weiter etwas von meiner eigenen Haustür entfernt ist, desto weniger kümmert es mich. Ich glaube, dass es aber auch viele Bürger gibt, die wissen wollen, was in ihrer Gemeinde passiert.

Glauben Sie nicht, dass es auch viele Bürger gibt, die wissen wollen, was mit ihrem Geld passiert?

Bist Absolut! Der Bürger hat ein Recht darauf zu erfahren, wie die Gemeinde haushaltet. Das betrifft auch die Tochtergesellschaften der Gemeinde. Und die Inhalte aller Verträge, die die Gemeinde schießt, sollten öffentlich sein - wie etwa der Pachtvertrag für die Brüggener Burg. Der ist nicht öffentlich. Unserer Meinung nach muss der Bürger aber reingucken dürfen.

Viele Informationen kann sich der Bürger besorgen. Das ist durch das Informationsfreiheitsgesetz geregelt.

Bist Ja, aber das reicht uns nicht. Wir haben uns mit dem Gesetz beschäftigt und auch den Datenschutzbeauftragten des Landes kontaktiert. Fazit: Der Bürger muss hingehen und nachfragen, und wenn es zum Rechtsstreit kommt, können Monate vergehen, bis der Bürger Akteneinsicht erhält. Wir möchten weniger Aufwand. Wir können zum Beispiel beschließen, dass nichtöffentlich gefasste Beschlüsse mit der Niederschrift der Sitzung bekanntgegeben werden. Es gibt Gemeinden, die das so machen. Der Unterschied: Beim Informationsfreiheitsgesetz muss der Bürger machen. Uns geht es um Transparenz, da ist die Gemeinde der Lieferant.

Muss Politik transparenter arbeiten, damit sie Nachwuchs bekommt?

Bist ,Ihr könnt mit mehr Transparenz der Politikverdrossenheit entgegenwirken', das ist schnell gesagt. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ob Parteien Nachwuchs bekommen, hängt von der gelebten Demokratie vor Ort ab. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich auch jüngere Leute mehr für politische Zusammenhänge interessieren, wenn die Gemeinde sich für e-Government entscheidet, Informationen ins landesweite Portal Open.NRW einstellt. Der Kreis hat da schon einiges hinterlegt, wir denken: Da geht noch mehr.

Im Hauptausschuss Anfang Februar soll jetzt über eine Änderung der Geschäftsordnung des Rates und dann auch über Ihren Antrag gesprochen werden. Was glauben Sie, was sagen die anderen Fraktionen im Rat dazu?

Bist Nachdem der Rat im Sommer den Spielplatz-Beschluss zurückzog, gaben CDU, Grüne, UBW und AWB gemeinsam eine Erklärung ab. Sie sähen, dass es in Zukunft erforderlich sei, alle Bürger früher und über die per Gesetz ohnehin vorgesehene Beteiligung hinaus in den Prozess einzubinden, erklärten die vier Fraktionsvorsitzenden: ,Wir werden nichts über die Köpfe hinweg entscheiden.' Wir als FDP-Fraktion sind jetzt gespannt darauf zu erfahren, inwiefern sie zu dieser Aussage stehen, die sie damals getätigt haben.

BIRGITTA RONGE FÜHRTE DAS GESPRÄCH

Quelle: RP