Männer rammen Polizeiwagen: Fahnder fassen mutmaßliche Einbrecherbande

Die Polizei hat am Donnerstagabend vier Männer festgenommen, die rund 20 Einbrüche am Niederrhein und in der Region Aachen/Bonn verübt haben sollen. Die Männer hatten mehrfach versucht zu flüchten.

Wie Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurden die Männer am Donnerstagabend in Grevenbroich gefasst. Sondereinsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt. Sie hielten das Auto der mutmaßlichen Einbrecher an der Rheydter Straße im Bereich Elsen an, der Fahrer versuchte draufhin zu flüchten. Er rammte den Einsatzwagen der Polizei, wurde aber nach einigen hundert Metern gestoppt. Die Männer im Auto (21, 29 und 31 Jahre alt) flüchteten in angrenzende Gärten, wurden aber gestellt. Einen weiteren mutmaßlichen Komplizen (40) nahmen die Fahnder laut Mitteilung in Grevenbroich-Kapellen fest.

Die Tatverdächtigen stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien und wohnen zum Teil im Rhein-Kreis-Neuss. Ihnen werden 20 Einbrüche in Schwalmtal, Nettetal, Geilenkirchen, Alsdorf, Erkelenz-Holzweiler, Linnich, Niederzier, Euskirchen, Baesweiler, Grevenbroich, Dormagen und Jüchen zur Last gelegt. In den genannten Fällen hatten es die Einbrecher insbesondere auf Bargeld und Schmuck abgesehen.

Die Fahnder durchsuchten die Wohnungen der Tatverdächtigen und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher.

Die Festgenommenen sind inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Mithilfe: Sichergestellte Gegenstände müssen ihren Eigentümern zugeordnet werden. Hinweise unter Telefon: 02131-3000.

Anmerkung der Redaktion: Dies ist eine aktualisierte Version unserer Erstmeldung.

(sef)