Ein Feuer im Anbau eines Wohnhauses hat am Freitagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Brüggen gesorgt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Von Heike Ahlen

Gegen 19.30 Uhr wurde der Löschzug Brüggen alarmiert. Anwohner der Herrenlandstraße hatten intensiven Gasgeruch gemeldet. Tatsächlich stellten die Feuerwehrleute bei ihren Messungen fest, dass sich eine erhöhte Gaskonzentration nachweisen ließ, vor allem in den Kanälen. Während dieser Einsatz noch lief, meldete ein Anrufer der Feuerwehr-Leitstelle, dass er im Bereich des Vennbergs einen Feuerschein wahrnehmen könne. Deshalb wurde zunächst der Löschzug Bracht alarmiert.

Schon die ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die am Brandort eintrafen, konnten erkennen, dass der rückwärtige Anbau eines Hauses an der Boisheimer Straße in hellen Flammen stand. Die Hausbewohner hatten sich unverletzt auf die Straße retten können. Die Niederkrüchtener Feuerwehr wurde zur Unterstützung gerufen und rückte mit Mitgliedern der Löschzüge Niederkrüchten und Elmpt nach Brüggen aus. Gemeinsam gingen die Wehrleute der beiden benachbarten Gemeinden die Brandbekämpfung an. Der extrem verwinkelte Anbau war nicht zu retten.

Auch Teile des Haupthauses wurden in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe des späteren Abends musste das, was vom Anbau noch übrig war, mit einem Bagger abgetragen werden, um besser an die verbliebenen Brandherde zu gelangen und diese ablöschen zu können. Die ganze Nacht über blieb eine Brandwache an der Einsatzstelle, die morgens dann zur Erforschung der Brandursache an die Kriminalpolizei übergeben wurde.

Bereits am Freitagnachmittag war die Feuerwehr aus Brüggen bei einem Unfall auf der B221 im Einsatz.