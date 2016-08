Das völlig ausgebrannte Wohnhaus steht in einer beschaulichen Seitenstraße neben der Kölnische Straße in Viersen. Noch immer liegt ein beißender Geruch in der Luft. Ein Geruch, der erahnen lässt, was für dramatische Szenen sich am frühen Morgen in dem Wohnhaus abgespielt haben müssen. Drei Menschen haben hier bei dem Brand ihr Leben verloren.

Wie die Feuerwehr bei einer Pressekonferenz am Mittag mitteilte, wurde der Brand um 7.02 Uhr von einer Nachbarin gemeldet. "Zu diesem Zeitpunkt stand das Haus bereits voll in Flammen", sagte Feuerwehrführer Frank Kersbaum. Ein ehrenamtliches Mitglied der Feuerwehr habe in der Nachbarschaft gewohnt und sei bereits vor Eintreffen der Einsatzleute an dem brennenden Haus gewesen, so Kersbaum. "Der Kamerad hat eine leblose Person im Eingangsbereich des Hauses liegen sehen. Eine weitere Person, eine Frau, hatte noch versucht sich aus eigener Kraft aus dem Haus zu retten", so der Feuerwehrführer.

Die Frau habe jedoch schwerste Verbrennungen und sei wenig später kollabiert. Man habe zwar noch einen Rettungshubschrauber angefordert, die Frau erlag jedoch ihren schweren Verletzungen. Der Notarzt konnte beim Eintreffen nur noch den Tod des Ehepaares feststellen.

FOTO: Theo Titz

Im Dachgeschoss wohnte außerdem eine 88-jährige alleinstehende Frau. "Die Feuerwehr hat noch versucht, in das brennende Haus vorzudringen, der Vorgang musste aber abgebrochen werden, da die Hitze zu stark war und es zu gefährlich wurde", sagte Kersbaum. Man habe daraufhin versucht über die Drehleiter in das Dachgeschoss zu gelangen. "Zwischen 10 und 11 Uhr erfolgte eine komplizierte Bergung, da die Zwischendecke bereits komplett weggebrannt und kein Treppenhaus mehr vorhanden war", so Kersbaum. Man gehe nach jetzigem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich bei der mittlerweile geborgenen Leiche um die 88-jährige Bewohnerin des Dachgeschosses handelt.

Hund "Charlie" hat als einziger überlebt

Der einzige Überlebende des Unglücks ist ein Hund, "Charlie". Er wurde vorübergehend von einem Nachbarn aufgenommen. "Es war einfach schrecklich. Das waren die schlimmsten Flammen, die ich je in meinem Leben gesehen habe", sagt Nikos Himbiliadis, Nachbar des Ehepaares und der älteren Dame. Bei ihm bleibt Hund Charlie vorerst. "Jeden Morgen ging der ältere Mann mit Charlie an der Straße spazieren. Dann hat er immer eine Pause auf der Bank gemacht", sagt der Nachbar und zeigt in die Richtung des völlig zerstörten Hauses.

Himbiliadis gehört eine Kfz-Werkstatt direkt gegenüber des ausgebrannten Hauses. "Ich habe mich heute morgen über den starken Brandgeruch gewundert. Als ich aus dem Fenster schaute, loderten die Flammen schon überall heraus", sagt der 53-Jährige. Wegen der Löscharbeiten musste die Feuerwehr an der gesamten Straße den Strom abstellen. "An Arbeiten ist gerade nicht zu denken. Aber das ist bei dieser Tragödie gar nicht wichtig", so Himbiliadis.

Bürgermeisterin Sabine Anemüller war bereits am Morgen an die Unglücksstelle gekommen. "Ich bin persönlich sehr erschüttert. Drei Tote in Viersen, das ist ein schlimmes Ereignis, was man sich nicht wünscht als Bürgermeisterin", sagte Anemüller.

Die Feuerwehr Viersen war einschließlich des Rettungsdienstes mit 22 Fahrzeugen und als 60 Kräften im Einsatz. "Wir hatten leider keine Chance, die Menschen zu retten", sagt Brandmeister Kersbaum. Der freiwillige Feuerwehrmann, der am Morgen noch versucht hatte, die ältere Frau aus dem Eingangsbereich zu retten, wird immer noch betreut. Warum das Feuer in dem Wohnhaus ausbrach, ist noch völlig unklar.