Viersen: "Fit in den Frühling"-Aktion will Anfänger für Sport begeistern

Bewerben bis zum 1. Februar

Bewerbungen mit Name, Adresse, Alter, Größe, Gewicht, E-Mail-Adresse, Telefonnummer nimmt Ursula Fiering-Willeboordse an per E-Mail: ursula.fiering@new.de.

Wunsch Nennen Sie die Gründe, warum Sie gern an der Aktion teilnehmen möchten, und geben Sie Ihre erste (und eine zweite) Wunschsportart an - also ob Sie am liebsten laufen, walken oder aquajoggen möchten.

Bewerbungsschluss 1. Februar

Kosten für die Teilnahme mit Trainerstunden, Motivationsseminar, Ernährungsberatung, Kochabende, Funktionsgymnastik und Funktionsshirt: 95 Euro.