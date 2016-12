Interview mit Professor Bottleneck: "Flüchtlinge brauchen Freunde"

Professor Bottleneck alias Rolf Heimann (68) lebt seit seiner Jugend den Blues. Mit deutschem Schlager kann er wenig anfangen. Jetzt spielt er in Kalden-kirchen. Von Joachim Burghardt

Ihr Konzert im Quartier Latin in Kaldenkirchen, Professor Bottleneck, ist nicht Ihr erstes in Nettetal, oder?

Professor Bottleneck Nein, in den vergangenen Jahrzehnten bin ich einige Male hier auftreten, im Quartier Latin zuletzt vor 20 Jahren - und es hat immer riesigen Spaß gemacht.

Seit wann machen Sie Musik?

Bottleneck Nun, ich bin jetzt 68, und Musik mache ich seit meiner Jugend, spielte in einer Schülerband. Damals hat mich auch der Blues gepackt, man hörte ja Eric Clapton oder Rolling Stones.

Welche Musik hören Sie überhaupt gern, live oder im Radio?

Bottleneck Ich war jetzt bei Konzerten von Paul McCartney und Eric Clapton, die waren einfach großartig, toll. Aber was da so im Radio gedudelt wird, da gefällt mir vieles gar nicht. So die neuen deutschen Sachen, die klingen alle irgendwie gleich, alles so ein Gejammer in Moll, ich kann es nicht mehr hören.

Viele junge Leute aber mögen so etwas. Die gehen dann kaum in Ihre Konzerte, oder?

Bottleneck Doch, zwar ist in meinem Publikum die Mehrheit so 40, 50 Jahre und älter, aber es kommen in letzter Zeit auch mehr Jüngere. Ich habe den Eindruck, handgemachte, ehrliche, authentische Musik, die ist wieder gefragt.

Kommt in Ihren liedern Persönliches zum Ausdruck?

Bottleneck Auf jeden Fall. Blues hat immer mit Gefühl zu tun. Besser kann man nicht rüberbringen, was einen bewegt. Das kann Schönes sein und Trauriges. Als mein Vater starb, ging mir viel durch den Kopf, da hab ich das Lied Solitaire geschrieben, das auch auf der neuen CD ist.

Aber warum tun Sie sich das, Verzeihung, in Ihrem Alter überhaupt an, live aufzutreten?

Bottleneck Aus demselben Grund wie früher: Musik, vor allem der Blues, ist Kommunikation mit und unter Menschen. Und Anerkennung und Beifall spornen mich immer wieder an.

Ist ein Publikum über all gleich, oder gibt's unterschiede in Deutschland und den USA, in der Stadt und auf dem Land?

Bottleneck Auf jeden Fall. Wenn ich in den USA spiele, da sind die Leute meist sofort bei der Sache, singen mit, außer vielleicht in einigen Bars, in denen ein Konzert zur Hintergrundmusik verkommt. In Deutschland kommt's drauf an, wo man spielt: In Süddeutschland sitzen die Menschen oft den ganzen Abend still beim Bier, schwärmen aber hinterher, das wär das Geilste, was sie je gehört hätten. Hier im Rheinland springt der Funke eher über, ist der Kontakt schnell da.

Meist spielen Sie hier in Kneipen und Clubs, aber auch in Kirchen: Warum?

Bottleneck Das hat nichts damit zu tun, dass es in der Region leider immer weniger gute Musikkneipen und Clubs gibt. Vielmehr habe ich immer schon auch einen Hang zu Spirituals gehabt. Einige davon singe ich auch in meinem normalen Konzertprogramm. Spirituals, Gospels und Blues sind verwandt, und die Kirchenkonzerte laufen gut.

Ihr Wunsch fürs neue Jahr?

Bottleneck Mehr Freundlichkeit, mehr Menschlichkeit. Vor allem hoffe ich, dass nicht weiter dieser harte rechte Wind den Flüchtlingen ins Gesicht bläst. Ich singe und spiele gern den alten Blues Motherless Children, und Flüchtlinge sind eben auch wie Kinder ohne Mutter, sie brauchen unsere Freundschaft.

