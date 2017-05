später lesen Kreis Viersen Gesundheitskurse auf dem Hexkeshof in Kempen 2017-05-02T19:08+0200 2017-05-03T00:00+0200

Der Verein BSG Kempen (früher: Behinderten-Sportgemeinschaft) bietet neue Gesundheitskurse an. Im Gymnastikraum auf dem Hexkeshof, Oedter Straße 88 in Kempen, gibt es Lehrgänge in Pilates, Faszien-Training, Functional Fit/BOP Fit & Gesund, Entspannung für Körper, Geist und Seele sowie Nordic-Walking-Training. Die Teilnahme kostet für Vereinsmitglieder 59 Euro pro Zehner-Karte, Nicht-Mitglieder zahlen 99 Euro. Außerdem startet heute ein Gymnastik- und Gesundheitskursus spezial für Kinder ("Reha-Kids"). Zum kostenlosen Probetraining in den Kursen kann man sich bei Nicol Koth-Rohn unter der Rufnummer 02152 3698 anmelden.

Uwe Reimann Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Uwe Reimann (rei) ist Redakteur der Rheinischen Post für den Kreis Mettmann. zum Autorenprofil schließen