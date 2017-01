Schwalmtal: Großer Andrang bei Hochzeitsmesse

Rund 20 Aussteller aus der Region zeigten in Schwalmtal, wie Brautleute den schönsten Tag des Lebens gestalten können Von Jiota Kallianteris

Verliebt, verlobt, verheiratet ... Gilt dieser Spruch noch heute? Denn auch das Heiraten hat sich im Laufe der Jahre verändert. Heutzutage gibt es eine spontane Hochzeit immer seltener. Sind sich Verliebte einig darüber geworden, gemeinsam durchs Leben zu gehen, so steht zunächst die Planung der Hochzeit auf dem Programm. Viele Fragen tun sich auf und Dinge, die berücksichtig werden wollen, damit der Hochzeitstag für alle Beteiligten rundum ein voller Erfolg wird. Harmoniert das Brautkleid zum Anzug des Bräutigams? Welche Frisuren passen, soll das Make-up schlicht oder extravagant sein, und welche Blumen gehören in einen Brautstrauß? Zukünftige Brautleute müssen ihren "Tag" aber nicht mehr dem Zufall überlassen. Damit der Hochzeitstag so wird wie man ihn sich wünscht, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um sich vortrefflich bei Profis rund um das Thema "Traumhochzeit" zu informieren.

Bereits seit fünf Jahren organisieren Bjoern Kesting und Günter Claßen in Amern die Schwalmtaler Hochzeitsmesse. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung etabliert. In diesem Jahr informierten 15 Aussteller darüber, was zu einer perfekten Hochzeit dazugehört. Von Braut- und Herrenmoden, Maßschneiderei, Hochzeitsringen und -torten, über Frisuren, Make-up und Nageldesign, bis hin zu Dekorationsartikeln, Hochzeitsmusik, Fotos und Blumen ist alles vertreten, was Paare für ihren Traum benötigen.

Veranstalter Bjoern Kesting ist zufrieden. "Das Publikum hat sich in den vergangenen Jahren von interessierten Paaren und Familienmitgliedern zu konkret Heiratswilligen mit Hochzeitsdatum verändert", sagt Kesting. "Wir haben festgestellt, dass es vielen Menschen unbekannt war, wie viele Geschäftstreibende im lokalen Umfeld Experten in Sachen Hochzeit sind", ergänzt der Fotograf. Um dies zu kommunizieren, habe er mit Günter Claßen, der ein Café in Waldniel betreibt beschlossen, eine eigene Messe rund um die Welt des Heiratens auszurichten.

Ausstellerin Katerina Joerissen (25) ist Maßschneiderin und studierte Bekleidungstechnikerin. Sie ist zum ersten Mal dabei. "Es gefällt mir sehr gut hier und ich bemerke, dass viele Menschen aus der nahen Umgebung zu den Besuchern zählen." Der Besucherandrang ist groß, viele Paare informieren sich an den Ständen und lassen sich von den Fachleuten beraten. Auch Frisuren und Make-up kann man ausprobieren, Brautkleider und Anzüge werden vorgeführt.

"Die Braut heute trägt gerne Spitze", berichtet Angelika Saage-Esters. Sie betreibt ein Fachgeschäft für Braut- Abend- und Festmode. "Auch ein tief ausgeschnittener Rücken, mit zarter Spitze besetzt, ist Trend", erklärt die Modefachfrau.

Sebastian Lattarulo (36) und Janina Klein (30) haben ihre Hochzeit für Sommer 2018 geplant. "Da wir nur einmal im Leben heiraten, möchten wir nichts dem Zufall überlassen", so Lattarulo. Seine Freundin weiß genau was sie will: "Es muss so richtig prunkvoll und feierlich sein, mit allem Drum und Dran."

Verena Schriefers (25) hat mit ihrem Verlobten Markus Schneider (30) ganz spontan die Messe besucht. "Ich habe seinen Heiratsantrag angenommen", sagt sie und strahlt. Noch stehe aber kein konkreter Hochzeitstermin fest. "Wir möchten uns hier inspirieren lassen, was es alles gibt", sagt ihr Verlobter.

Auch diesen beiden Verliebten gefällt die Hochzeitsmesse sehr, und sie nehmen viele Eindrücke mit nach Hause, die dabei helfen, ihre Traumhochzeit zum schönsten Tag ihres Leben werden zu lassen.

Quelle: RP