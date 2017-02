Brüggen: Grüne fordern Spielplatz-Konzept

Für die Verbesserung des Spielplatzes am Lindenweg in Brüggen will die Burggemeinde mehr als 30.000 Euro ausgeben. Die Grünen wollen erstmal ein Konzept. Es könnte zur Aufwertung einiger Plätze und zur Aufgabe anderer führen Von Birgitta Ronge

Eine Rutsche, eine Schaukel, ein Sandkasten. Das klassische Geräte-Trio ist auf vielen Spielplätzen zu finden, manchmal gibt es noch ein Wipphühnchen für die Kleinsten. Das war's. Solche Spielplätze, da ist man sich in vielen Städten und Gemeinden einig, sind nicht mehr zeitgemäß. Spielplätze sollen für jüngere und ältere Kinder attraktiv sein, verschiedene Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bieten, ein toller Anlaufpunkt sein.

Wie es um die Spielplätze in der Gemeinde bestellt ist, möchten die Grünen in Brüggen wissen. Sie wollen ein Gesamtkonzept für die Spielplätze - und das, bevor Geld für die Aufwertung des Spielplatzes am Lindenweg ausgegeben wird. Dafür hatte die Kämmerei im Haushaltsentwurf 33.200 Euro in diesem Jahr eingeplant. Die Kosten dürften, so vermuten die Grünen, eher bei 50.000 Euro liegen, wenn man die Arbeitsstunden des Bauhofs und andere Leistungen der Gemeinde einrechnet.

Die Grünen fordern jetzt, "dass angesichts der weiterhin massiv bestehenden Finanznöte die angestrebte Insellösung für diesen einen Platz aufgegeben wird, bis ein schlüssiges, am Bedarf orientiertes Gesamtkonzept einschließlich Kosten und Finanzierungsgerüst für alle gemeindeeigenen Spielplätze vorgelegt wird", teilte der Vorsitzende des Ortsverbands, Ulrich Deppen, gestern mit. "Der Spielplatz Lindenweg, obwohl landschaftlich sehr schön gelegen, befand sich seit vielen Jahren in einem tiefen Dornröschenschlaf", so Deppen weiter. Der Spielplatz "geriet in den Fokus, als der Rat im Mai letzten Jahres beschloss, eben da ein Mehrfamilienhaus zu errichten, in das zunächst Flüchtlinge mit einem Bleiberecht einziehen sollten. Von da an erinnerte sich die Anwohnerschaft wieder dieses Platzes und instrumentalisierte ihn ausschließlich mit der Absicht, den Bau des Hauses zu verhindern", so Deppen. Aufgrund der Proteste zog der Gemeinderat seinen Beschluss zurück und versprach den Anwohnern, den Spielplatz mit ihnen zu ertüchtigen.

Für die Grünen war das der Anlass, sämtliche Spielplätze der Gemeinde unter die Lupe zu nehmen. Sie machten Fotos der Spielgeräte, notierten den Tag und die Uhrzeit, zu der sie den Spielplatz besucht hatten, und schrieben auf, ob sie dort Kinder sahen. Das Ergebnis der Spielplatzuntersuchung: "Ernüchternd", stellt Deppen fest. Während der Spielplatz "Piratennest" an Schloss Dilborn selbst von auswärtigen Kindern gut angenommen werde, seien die übrigen Spielplätze in der Gemeinde "in einem bedauernswerten Zustand, was Pflege und Spielgerät angeht". Entsprechend schlecht sei der Besuch. Den Spielplatz am Lindenweg in Brüggen beispielsweise besuchten die Grünen 35 Mal. Nicht ein einziges Mal hätten sie ein Kind dort spielen sehen, so Deppen. "Viele Spielplätze waren sicherlich sinnvoll, als sie angelegt wurden", glaubt der Grünen-Vorsitzende, "aber viele sind verwahrlost, und die Kinder sind erwachsen geworden."

Er kann sich vorstellen, den Spielplatz am Burgwall zu einer schönen Anlage auszubauen - ähnlich wie das "Piratennest" in Dilborn -, und kleinere Spielplätze im Gegenzug aufzugeben oder umzuwidmen. "Wenn wir als Gemeinde für junge Familien interessant bleiben wollen, müssen wir was tun", sagt Deppen. Ein toller Spielplatz am Burgwall könnte den Ortskern weiter aufwerten. Doch das koste Geld: "Geld, das wir mit Sicherheit nicht mehr haben werden, wenn wir einen einzelnen Platz so deutlich bevorzugen", erklärt Deppen. "Und das nicht, weil es einen nachweislichen Bedarf gibt, sondern nur, weil sich Anwohner lauthals für diesen einen Platz stark machen!"

