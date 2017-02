Viersen: Grünes Licht für wichtige Stadt-Projekte

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Drei wichtige städtebauliche Projekte für die Stadt Viersen haben die Politiker jetzt aufs Gleis gesetzt. Die Perspektivplanung Süchteln wird erweitert, der neue Busverknüpfungspunkt am Dülkener Bahnhof ist jetzt beschlossene Sache - und auch der Bau des Dülkener Stadtparks an der Melcherstiege ist beschlossene Sache. Die Projekte im Einzelnen:

Perspektivenplanung Süchteln Gegen die Stimmen von FürVie ("das kommt Jahre zu spät") stimmten die Politiker im Stadtrat für eine Erweiterung der Süchtelner Perspektivenplanung - nicht zuletzt, weil das eine Voraussetzung ist, um Städtebau-Fördergelder erhalten zu können. Mehrkosten für die nun beschlossene "vorbereitende Untersuchung": 20.000 Euro. Die erlaubt es der Stadt, umfangreiche Daten bei Bewohnern, Grundstücks-, Wohnungs- und Ladeneigentümern zu erheben. Um möglichen Verwirrungen vorzubeugen, weist die Stadt darauf hin, dass das nicht bedeutet, dass diese Daten tatsächlich erhoben werden. Vielmehr werde man sich auf das beschränken, was für die Untersuchung erforderlich ist. Die wesentlichen Informationen lägen ohnehin bereits vor. Erster Schritt der erweiterten Perspektivenplanung: Jugendliche sollen befragt, ihre Erwartungen und Vorschläge eingeholt werden.

FOTO: Busch Franz-Heinrich sen.

FOTO: Busch Franz-Heinrich sen.

Stadtpark Dülken Einstimmig stimmten die Politiker im Planungsausschuss für den Bau eines Stadtparks im Bereich der Melcherstiege. Die Kosten liegen bei etwas mehr als einer Million Euro - auf die Stadt Viersen entfällt ein Kostenanteil von 211.000 Euro. Noch in diesem Jahr soll der Park eröffnet werden. Bei den Planungen konnten die Bürger mitreden. Ihre Anregungen flossen in den jetzt vorgestellten Entwurf mit ein. So hatten sich die Dülkener unter anderem schattenspendende Bäume gewünscht und Greifvogelstangen angeregt. Auch eine große Multifunktionsfläche im Park soll umgesetzt werden. Die Politiker erhoffen sich von dem Park, dass der Ortseingang von Dülken aufgewertet wird.

Busverknüpfungspunkt Dülken Umsteigen am Dülkener Bahnhof ist zurzeit noch mühselig. Die nächste Bushaltestelle ist hunderte Meter entfernt. Ein neuer Busverknüpfungspunkt soll dafür sorgen, dass der Bahnhof besser erreichbar wird - nicht nur von den Fahrgästen im Bus, sondern auch von Autofahrern und Fahrradfahrern. Einstimmig sprachen sich die Politiker im Bauausschuss für den Bau aus. Spielt das Wetter mit, könnte die rund 420.000 Euro teure neue Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs bereits im September in Betrieb genommen werden. 95 Prozent der Kosten trägt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Der Umsteigepunkt soll von den bestehenden Buslinien 067, 074 und 085 bedient werden. Zum Verknüpfungspunkt gehört auch eine Park-and-Ride-Anlage für 37 Autos. Vier der vorgesehenen Stellplätze werden behindertengerecht gestaltet, drei dienen als sogenannte Kiss-and-Ride-Parkplätze dem Absetzen von Fahrgästen. Zudem soll eine Abstellanlage für acht Fahrräder dort gebaut werden.

FOTO: Busch

FOTO: Busch

Quelle: RP