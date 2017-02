Niederkrüchten: Hallenbad nach Brand bis März geschlossen

Noch ist unklar, wie umfangreich die Sanierungsarbeiten sein werden. Einbrecher hatten mit Teelichtern ein Feuer im Bad verursacht Von Heike Ahlen

Wer das Hallenbad an der Elmpter Lehmkul betritt, nimmt sofort den Brandgeruch wahr. Geht man weiter bis in die Schwimmhalle, wird der Geruch noch stärker. In der Nacht zu Freitag waren Einbrecher durch eine Dachluke ins Gebäude geklettert. Sie brachen einen Münzautomaten auf, fanden aber nichts. Denn der Münzautomat ist schon seit Jahren leer. Er hing früher neben einer Sonnenbank - doch die ist schon lange einem Umkleideraum fürs Personal gewichen.

In der Kabine des Schwimmmeisters zündeten sie Teelichter auf der Spüle an und verursachten so den Brand - möglicherweise aus Frust darüber, weil sie im Bad keine Beute machten, hatte die Polizei kurz nach der Tat angenommen.

Die Dachluke, durch die die Täter einstiegen, ist mit einem Brett provisorisch abgedichtet. Ermittler haben die Luke schon auf Fingerabdrücke untersucht. Sie wurde komplett aus der Verankerung gerissen. Der Spülenschrank, in dem das Feuer ausbrach, liegt in Einzelteilen in einem Container hinter dem Haus. In der Schwimmmeister-Loge sind die Wände jetzt grau, nicht mehr weiß. Auch über den leicht rauen Fliesenboden in der Schwimmhalle hat sich ein grauer Schleier gelegt.

Der Wasseranschluss der Spüle ist weggeschmort. Auch die Stromkabel dort sind durch die Hitze miteinander verbacken. Unklar ist noch, ob der Strom-Schaltschrank, der unmittelbar daneben steht, in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Unklar ist nun, was nach der Brandstiftung saniert werden muss. Das klärt sich voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche. Die Versicherung der Gemeinde Niederkrüchten hat dafür einen Gutachter beauftragt. Dazu sind auch Proben aus der Dämmung hinter der abgehängten Decke genommen worden. Bis klar ist, ob sich dort Rauch abgelagert hat und es bedenklich für die Badegäste werden können, wird es Anfang nächster Woche werden. So lange dauern die Laboranalysen.

Erst dann wird man wissen, ob und mit welchen Mitteln das Schwimmbad von Grund auf gereinigt werden muss, ob die Decken entfernt werden müssen, ob der Putz an der Wand bleiben kann.

Mindestens bis zum 5. März wird das Bad geschlossen bleiben. Die Gemeindeverwaltung will bekannt geben, wann es wieder geöffnet werden kann. Wer eine Zehnerkarte für das Elmpter Hallenbad hat, kann im Solarbad, Schulstraße 54 in Waldniel, schwimmen gehen. Geöffnet ist dienstags von 7 bis 8 sowie von 15 bis 21 Uhr, mittwochs von 15 bis 21 Uhr, donnerstags von 7 bis 10 sowie von 15 bis 21 Uhr, freitags von 15.30 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr.

Erst im Dezember hatte die Gemeinde das Elmpter Bad schließen müssen, weil in einer Trinkwasserleitung im Duschbereich eine erhöhte Legionellen-Konzentration festgestellt worden war. Nachdem der Durchfluss wieder hergestellt und das Wasser überprüft worden war, wurde zu Jahresbeginn wieder geöffnet. Die Gemeindeverwaltung kündigte an, dass die Wasserqualität nun häufiger überprüft werde.

Jetzt müssen Sportvereine erneut in Bäder in der Umgebung ausweichen. Dagmar Liebig, Vorsitzende von Schwarz-Weiß Elmpt etwa, gibt Kurse im Elmpter Bad. Ihre Teilnehmer können ins Brüggener Bad ausweichen (montags von 19 bis 21 Uhr, freitags von 13.30 bis 15 Uhr oder samstags von 7 bis 8.30 Uhr) oder nach Waldniel fahren (donnerstags von 8.30 bis 10 Uhr). Liebig bittet aber um Anmeldung per E-Mail (liebig-terkatz@t-online.de), um das zu organisieren. Nach der Schließung im Dezember weiß sie, dass sie viele Telefonate führen wird, bis jeder einen Kurs-Platz gefunden hat. Verärgert ist sie jetzt aber nicht: "Ich rege mich darüber nicht auf. Es kann ja keiner was dafür, wenn da gezündelt wird."

Quelle: RP