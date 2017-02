Viersen: Herman van Veen in der Festhalle

Mit viel Beifall feierten die Viersener den niederländischen Entertainer, der in der Kreisstadt sein Programm "Fallen oder Springen" präsentierte. Zwei Abende waren ausverkauft Von Gert Holtmeyer

"Fallen oder Springen" nennt Herman van Veen sein aktuelles Programm, das er an zwei ausverkauften Abenden in Viersen vorstellte. Wer ihn in der Festhalle erleben durfte, kennt seine Antwort. Sich in schwierigen Situationen fallen zu lassen, scheidet für den niederländischen Entertainer aus. Er ist einer, der sein Leben selbst in die Hand nimmt. Im Herbst 2012 kam er mit seinem langjährigen Weggefährten Erik van der Wurff nach Viersen. Inzwischen ist Wurff gestorben. Die Trauer war van Veen deutlich anzumerken. Er erinnerte an ihn mit einem Lied, das er für ihn geschrieben hatte.

Sich nicht einfach fallen zu lassen, durchzog auch als Botschaft seine Lieder. Sie erinnerten an "die, die aus dem Nest gefallen" sind und "zwischen Müll ihr Essen suchen". Sie befassten sich auch damit, dass heute alles, was man sieht, schreibt und liest, "notiert und registriert" wird. Andere Lieder handelten vom Zwischenmenschlichen, von leiser Poesie und Melancholie geprägt.

Einseitig ging es nicht zu. Es fehlte weder an Temperament noch an Humor. Van Veen erinnerte an die musikalischen Eindrücke seiner jungen Jahre. Wie er mit seinem Ensemble alte Schlager wie "Marina" oder Elvis Presleys "Tutti Frutti" zum Besten gab, war großartig. Erheiternd waren auch Erinnerungen, die er zum Besten gab: "Que sera, sera" sang van Veen als Strafe, wenn er als Kind bei der "Reise nach Jerusalem" keinen Stuhl fand. Einen großen Lacherfolg erzielte er mit seiner Opernparodie. Ob er mit Koloraturen im Falsett eine Sängerin gefühlte "acht Minuten lang" berichten ließ, dass sie erstochen wurde, oder ob er den Heldentenor singend und gestikulierend die Tat gestehen ließ: auf Lachen und Szenenapplaus musste er nicht warten.

Gesungen wurde auf Deutsch, Niederländisch, gelegentlich auch Englisch und Französisch. Vielseitig ist van Veen auch musikalisch. Er sang und spielte Geige, Gitarre, Mundharmonika, Marimba und Klavier. Zwei seiner vorzüglichen Ensemble-Mitglieder waren schon 2012 mit in Viersen, die Geigerin Jannemien Cnossen und die Gitarristin Edith Leerkes, die mit spanischem Kolorit gefiel. Glänzend fügten sich auch die neuen und jüngeren Musiker ein: Saskia Egtberts (Violine), Rikkert van Huisstede (Klarinette), Robin Scherpen (Gitarre), Kees Dijkstra (Bass) und Yordi Petit (Schlagzeug). Der Abend endete dem Versprechen, gern noch einmal nach Viersen zu kommen.

Quelle: RP