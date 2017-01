Viersen: Hier entsteht Viersens neuestes Wohngebiet

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Im Bereich zwischen Brüsseler Allee und Krefelder Straße - rund 800 Meter von Viersens Innenstadt entfernt - arbeiten Bagger derzeit daran, das Baufeld für ein geplantes großes Wohngebiet freizumachen. "Ein ökologischer Sachverständiger hat grünes Licht für diese Maßnahmen gegeben", erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke. Sobald die entsprechenden Genehmigungen vorliegen, sollen Altgebäude abgerissen werden. "Die Sanierung der Böden und die eigentlichen Bauarbeiten können aber erst beginnen, wenn das entsprechende Baurecht vorliegt", betonte Schliffke.

Auf dem rund 5,6 Hektar großen Areal wollen das Viersener Unternehmen Prangenberg & Zaum sowie die Frauenrath-Gruppe insgesamt rund 16 Millionen Euro investieren. Dort sollen rund 100 Wohneinheiten entstehen. Geplant sind 28 Einfamilienhäuser auf 200 bis 400 Quadratmeter großen Grundstücken und - in drei- und viergeschossiger Bebauung - rund 60 Wohnungen. Im Zentrum des Geländes wird ein Kinderspielplatz angelegt.

Die Wohnhäuser sollen ringförmig von einer Straße aus erschlossen werden, die von der Ecke Brüsseler Allee / Am Steinkreis her befahren werden soll. Eine Anbindung an die Krefelder Straße ist nicht vorgesehen, um Durchgangsverkehre zu verhindern. Für Fußgänger und Radfahrer wird es aber eine Verbindung zur Straße geben.

Auf einem Teil des Geländes ist ein Edeka-Markt mit 150 Parkplätzen geplant. Rund 1700 Quadratmeter stehen laut Investoren für den eigentlichen Supermarkt zur Verfügung, hinzu kämen knapp 100 Quadratmeter für eine Bäckerei und weitere knapp 100 Quadratmeter für den Mall-Bereich. Für die Ansiedlung des Supermarktes musste der Flächennutzungsplan geändert werden. Eine Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf wird noch bis Ende dieses Monats erwartet. Sobald sie vorliegt und die Stadt die Änderung veröffentlicht hat, kann das Vier-Millionen-Euro-Projekt weiter verfolgt werden.

Quelle: RP