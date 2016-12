Kreis Viersen: Jeder kann Botschafter der Hoffnung sein

Andreas Bodenbenner, Koordinator der Notfallseelsorge im Kreis Viersen, denkt über die Begegnung der Hirten von Bethlehem mit dem Engel nach: "Fürchtet euch nicht" Von Andreas Bodenbenner

"Fürchtet euch nicht" - so sprach der Engel zu den Hirten auf dem Feld in Bethlehem, "denn ich verkünde euch eine große Freude...Heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr." (Bibeltext bei Lukas Kapitel 2, 8 ff).

In den Einsätzen der Notfallseelsorge haben wir keine freudigen Botschaften zu verkünden: Mütter und Väter haben ihr Neugeborenes tot aufgefunden. Einer 60-jährigen Mutter muss die Mitteilung überbracht werden, dass ihr 35-jähriger Sohn von einem Gerüst gestürzt ist. Die Ehefrau erhält die Botschaft, dass ihr Ehemann auf einer Geschäftsreise im Hotel tot zusammengebrochen ist. Ein zehnjähriges Kind muss erfahren, dass die Mutter umgebracht wurde. Ein 80-jähriger Mann wacht am Morgen auf und entdeckt, dass seine Ehefrau tot neben ihm liegt.

Fürchtet euch nicht? Diese Nachrichten sind furchtbar und furchteinflößend. Wie kann man den Betroffenen, den Angehörigen solche Botschaften nahe bringen? Wie können Menschen angesichts solcher Erlebnisse keine Furcht empfinden? Sie alle fragen sich: Wie kann ich diesen Verlust ertragen? Wie geht mein Leben weiter ohne diesen geliebten Menschen?

Der Engel damals hatte eine gute Nachricht zu überbringen aber - er ging nicht zu den Führern und Gelehrten, den Tempelvorstehern und Propheten. Er ging zu denen, die wissen, was es heißt, Furcht zu haben. Er wusste darum, dass die Hirten auf den Feldern und insbesondere nachts keine leichte Aufgabe hatten. Im Dunkeln und in der Kühle der Nacht und auf offenem Feld fernab der Stadt lauerten so manche Gefahren. Aber genau an diese Menschen wendet sich der Engel mit dieser Nachricht, die alle Furcht der Dunkelheit, Ungewissheit und Hoffnungslosigkeit nehmen soll: "Heute ist...der Retter geboren..."

Diese Botschaft trifft uns in diesen Tagen wieder neu, wenn wir Weihnachten feiern. "Fürchtet euch nicht" ist weniger die Aufforderung furchtlos zu sein, dieser Satz ist vielmehr Zuspruch: Du kannst hoffen, du darfst vertrauen - sowohl dir selbst trauen und deine Kräfte spüren als auch auf Gott setzen: mit der Geburt Jesu erfahren auch wir heute die Liebe Gottes, er kommt konkret zu uns, er wendet sich gerade in der Not, im größten Elend uns zu.

Weihnachten übertüncht als Fest der Freude nicht alles Negative. Die Geburt zeugt davon, dass das Leben immer wieder neu beginnt, immer wieder neue Hoffnung geweckt wird, wenn "Hirten" sich auf den Weg machen und davon erzählen, wie sie ihre Furcht überwinden und was sie Gutes erlebt und erfahren haben. Jede und jeder von uns kann zum Botschafter der Hoffnung und der Liebe Gottes werden, wenn er die Furcht überwindet und sich dem Mitmenschen zuwendet, der des Beistandes bedarf. "Fürchtet euch nicht"! Diese Botschaft gilt uns allen und rüttelt uns auf, der Furcht zu widerstehen, aufzubrechen und von der Hoffnung zu erzählen: Heute ist Jesus geboren, der Retter. Er kommt zu dir. "Alle staunten über die Worte der Hirten." (Lukas 2, 18) Auch die Hirten hatten sich dies nicht zugetraut, doch unversehens werden sie zu den Überbringern dieser faszinierenden Botschaft. So wählt Gott auch heute jede und jeden von uns aus zum Botschafter der Liebe und der Freude zu werden - trotz und entgegen allen Leides. Wir müssen nicht auf die ganz Furchtlosen setzen und hoffen, das macht schon jemand - denn dann macht es vermutlich Keine und Keiner. Fürchte dich nicht, der Retter in dir ist geboren, geh hin und lebe die frohe Botschaft. Diesen Mut und diese Freude wünsche ich uns allen,

Andreas Bodenbenner ist Koordinator für die Notfallseelsorge im Kreis. Der Sozialpädagoge und Theologe stammt aus Viersen.

