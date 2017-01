später lesen Viersen Jux und Jecke in Viersen und Dülken Teilen

Sie nehmen alles auf die Schippe: Die Orpheumsbrüder - alle Amateure - begrüßen ihr Publikum im Bürgerhaus volltönend: "Wir sind wieder da". Auch der Zoff mit den Viersenern, die "der liebe Gott erschaffen hat, um die Dülkener zu prüfen", kommt vor allem im "Aat Dölker Stöckske" auf die Bühne, als Frau Sauerbrei den Baum auf dem Weihnachtsmarkt schmücken darf. Vor atemberaubenden Kulissen werden vier mitreißende Theaterstücke präsentiert, alle von Mitgliedern geschrieben und dargestellt, "Oh du fröhliche Weihnachtszeit" verbindet gekonnt Weihnachten und Karneval, viele Jugenderinnerungen kommen hoch. Den "wahren Eurovision Song Contest" gestalten die Sänger zu einem "wahren" Hörgenuss - immer wieder von tosendem Beifall begleitet. Viel Lachen ist angesagt, wenn die Punkte vergeben werden. Zum Schluss singt der Chor unter dem Jubel der Gäste ein ESC-Medley aus allen bekannten Melodien. Nur Streit verbindet eine "schrecklich nette Familie", der pflegebedürftige Opa stellt fest: "Man erntet, was man sät." Zum fulminanten Abschluss geht es in "Piet's Börse", der weit bekannten Kneipe in Dülken. Am Stammtisch werden so viele Witze erzählt, dass das Publikum nicht aus dem Lachen kommt. Als der Chor singt "Wir sind alle nur Menschen", reißt es alle von den Stühlen. Von Ingrid Flocken und Paul Offermanns