Viersen: Kampf gegen Windräder

Boisheimer Bürger haben eine Initiative gegründet, die den Bau von vier geplanten Windrädern durch die NEW Re an der Boisheimer Nette verhindern will. Die NEW Re - eine Tochtergesellschaft der NEW - schloss bereits im vergangenen Jahr Pachtverträge mit dem Eigentümer der etwa 65 Hektar großen Fläche ab. Mit Errichtung der vier Windräder kann der Strombedarf von rund 11.400 Haushalten gedeckt werden - das entspricht rund einem Fünftel des Strombedarfs aller Viersener Haushalte.

Investiert werden soll eine Summe von rund 20 Millionen Euro, dazu will die NEW Re ihr Stammkapital in diesem Jahr um zehn Millionen Euro erhöhen. Der Kreis Viersen als Aufsichtsbehörde erteilte Ende 2016 die Genehmigung für den Windpark.

Bei den Anwohnern sorgt der geplante Bau der Windräder für Verärgerung. "Es geht hier um ein Projekt, welches unsere Heimat nachhaltig zerstört", sagt zum Beispiel Volker Danione. Bereits bei einem ersten Info-Abend der Stadt vor gut einem Jahr hatten einige der rund hundert Teilnehmer ihre Bedenken zu den Ausbauplänen geäußert. Sie fürchteten etwa eine zu große Nähe der neuen Windräder zu Häusern oder Eingriffe in Natur und Landschaft.

Der Planungsausschuss der Stadt Viersen hatte im Sommer vergangenen Jahres zwei Konzentrationsflächen für Windkraft ausgewiesen, um eine "Verspargelung" der Landschaft zu verhindern. Neben dem Bereich an der Boisheimer Nette auch eine Fläche am Amerner Weg, auf der sich bereits Windräder befinden. An allen anderen Stellen im Stadtgebiet kann die Stadt Windräder verbieten.

Die Initiative "Boisheim wehrt sich" lädt für Sonntag, 12. Februar, zu einer Info-Veranstaltung in das BoDo, das "Dorv-Zentrum Boisheim", Pütterhöfer Weg 8, ein. Ziel des Treffens: den Bau der vier Windräder doch noch zu verhindern. Beginn ist um 11 Uhr. Auch bei der Sitzung des Landschaftsbeirats am Donnerstag, 18 Uhr, im "Forum", Rathausmarkt 2, soll der Windpark Thema werden.

Quelle: RP