Um 11.11 Uhr gibt's den Sturm aufs Dülkener Rathaus, um 15.30 Uhr den aufs Stadthaus in Alt-Viersen. Süchteln pausiert

Heute startet der Straßenkarneval in den drei närrischen Viersener Ortsteilen. Mit Sorge blicken die Karnevalisten aufs Wetter: Der Deutsche Wetterdienst hat für Viersen eine Unwetterwarnung der Warnstufe rot herausgegeben: Ab 11 Uhr drohen stürmische Böen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit. Regen ist auch angesagt. Erst in der Nacht zu Freitag soll der Sturm nachlassen. Trotzdem wollen die Jecken feiern:

Dülken Die Dölker Möhne mit ihrer neuen Obermöhn Andrea Stollenwerk besuchen um 9.30 Uhr die Volksbank, anschließend Einzelhandelsgeschäfte und die Sparkassenfiliale. Dann treffen sie sich mit den Dreistadtmöhnen Abteilung Dülken und deren Obermöhn Ingeborg Gartz am Alten Rathaus. Dieses stürmen sie um 11.11 Uhr gemeinsam mit dem Dülkener Kinderprinzenpaar Niels I. und Lilou I. und fordern die Herausgabe des Stadtschlüssels. Dann geht es zur Juxparade in der Lange Straße mit vielen Spielen, bei denen auch das Kinderprinzenpaar mitmacht sowie Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller. Um 13.11 Uhr eröffnet der Präsident des Vaterstädtischen Vereins Dülken, Erich Schmitz, gemeinsam mit den Möhnen und dem Kinderprinzenpaar und viel Musik auf dem Alten Markt den Straßenkarneval. Motto: "Et kütt wie et kütt". Auf der Partymeile herrscht Glasverbot; der Zugang wird kontrolliert. Besucher müssen den Inhalt ihrer Tasche vorzeigen, wenn sie Einlass erhalten wollen.

Süchteln Den Straßenkarneval eröffnen die Süchtelner heute um 11.11 Uhr am Lindenplatz. In diesem Jahr fällt aus verwaltungstechnischen Gründen einmalig der Rathaussturm im Ort aus.

Viersen Spät startet in Alt-Viersen der Sturm aufs Rathaus, Rathausmarkt 1: Um 15.30 Uhr soll's losgehen. Am Abend laden die Roahser Jonges zum Altweiberball in den Notburgasaal.

(flo/off)