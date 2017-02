Frank Schiffers: "Karneval ist pure Lebensfreude"

Der Senatspräsident des Festausschusses Viersener Karneval über den Charme des Viersener Karnevals, die verschärften Sicherheitsvorkehrungen beim Tulpensonntagszug und die Überlegung, ein Stadtprinzenpaar zu krönen

Wie erklären Sie einem Karnevalsmuffel, warum die tollen Tage so toll sind?

Frank Schiffers: Früher war ich selbst Anti-Karnevalist, habe als Kind kaum einen Zug gesehen. Erst mit 18 Jahren bin ich in die Jugend der KG Fideles Kränzchen eingetreten - und das lag an der Gemeinschaft. Hätte der Klub damals Kaninchen gezüchtet, wäre ich heute wahrscheinlich Kaninchenzüchter. Was den Karneval ausmacht ist, dass man gemeinsam losgelöst von den Problemen des Alltags feiern kann. Das ist die pure Lebensfreude. Und: Man kann sich an den tollen Tagen in jemanden verwandeln, der man gerne mal wäre.

Was war Ihr letztes Karnevalskostüm?

Schiffers Ich bin ja Cheriff vom Hamm, das Cowboy-Kostüm habe ich noch und trage es auch ab und zu im Karneval. Wenn ich für den Festausschuss Viersener Karneval unterwegs bin, ist mein Ornat mein Kostüm. Wir haben gerade in Viersen viele Karnevalisten, die sich Wochen und Monate lang mit ihrer Verkleidung beschäftigen - das ist toll. Auch der Einsatz der Wagenbauer ist enorm. Manche werkeln 364 Tage im Jahr, damit der Wagen dann am Tulpensonntag einen Tag lang auf der Straße ist. Da muss man schon Idealist sein. Schade, dass ich all die Wagen in diesem Jahr nicht im Zug bewundern kann.

Warum nicht?

Schiffers Zum ersten Mal seit ich im Karneval mitmache, kann ich nicht im Tulpensonntagszug mitfahren. Ich moderiere ja während der Auswärtsspiele von Borussia Mönchengladbach für die Daheimgebliebenen in der Sportsbar im Borussia-Park, und am Sonntag spielt Borussia gegen den FC Ingolstadt. Den Startschuss des Zuges um 14.11 Uhr kann ich noch geben, danach muss ich nach Mönchengladbach.

Aber heute sind Sie doch sicher jeck unterwegs. Tragen Sie an Altweiber eine Krawatte?

Schiffers: Ja, ich gehe traditionell jedes Jahr in eine Bank und lasse mir von den Mitarbeiterinnen den Schlips abschneiden. Diesmal bin ich in der Sparkasse.

Was wird es diesmal für einer sein?

Schiffers: Ein mega-hässlicher, mit einem 80er-Jahre-Muster. Ich habe rund 100 Krawatten im Keller liegen, die heute alle nicht mehr tragbar sind. Einmal habe ich es übrigens erlebt, dass mir an Altweiber keiner die Krawatte abgeschnitten hat. Bis abends ist niemandem aufgefallen, dass sie noch intakt war.

Viersen, Düsseldorf, Köln: Warum ist der Karneval in Viersen am schönsten?

Schiffers Bei uns ist der Karneval nicht so kommerziell, und er ist bodenständig. Wir lassen uns kein Programm mit teuren Stars aufzwingen, sondern unterstützen lieber die Gruppen aus der Region. Der Erfolg gibt uns recht: Fast alle Veranstaltungen in Viersen sind so gut wie ausverkauft. Das ist auch eine Besonderheit. Köln und Düsseldorf haben einen Karnevalstourismus, den Viersen nicht hat. Wenn man sich all die Touristen aus den Sälen dort wegdenkt, sind die längst nicht mehr so voll besetzt.

Was war Ihr schönster Karnevalsmoment?

Schiffers: Einmol Prinz zo sin - das war in der Session 2005/2006. Ich habe alles im Karneval mitgemacht, aber wenn man Prinz ist, ist das nochmal eine andere Liga. Den neuen Prinzenpaaren sage ich immer: Das wird die intensivste Zeit eures Lebens werden. Bisher haben sie mir alle recht gegeben.

Was macht eigentlich ein Senatspräsident?

Schiffers Er geht mit den Dingen, die er lebt, voran und zeichnet sich auch durch Ideenreichtum aus. Was ich mache, das tue ich für den Viersener Karneval und die Vereine sowie für die Bürger. Ich habe den Karneval sicher mit verändert. Zum Beispiel hatte ich die Idee, eine After-Zug-Party als Familienfest ins Leben zu rufen, dafür den Prinzenball abgeschafft. Ich stehe auch für den traditionellen Karneval: Ich mag einen Elferrat und mag es nicht, wenn ein Karnevalist ohne Kappe auf der Bühne steht. Aber wenn wir immer nur das Gleiche machen, gewinnen wir die jungen Leute nicht für uns. Um sie besser zu erreichen, haben wir jetzt in Viersen auch das jüngste Prinzenpaar aller Zeiten. Dafür ist der Vorstand kritisiert worden, aber wir standen geschlossen hinter dieser Entscheidung - und der Erfolg spricht für uns. Bei der Prinzenproklamation waren von den knapp 700 Gästen gut 100 junge, die wir noch nie zuvor da begrüßen konnten.

Wie hat sich die Karnevalsszene in Viersen gewandelt?

Schiffers Man muss ganz klar sagen: Die Hochzeit des Karnevals ist vorbei. Die großen Vereine boomen nach wie vor, aber die kleinen Vereine müssen um jedes Mitglied und jeden Besucher kämpfen. Oftmals schluckt der große Fisch den kleinen, ich bin mir aber sicher, das ist in Köln und Düsseldorf nicht anders. Das Problem ist, dass der Karneval heute nicht mehr den gleichen Stellenwert hat wie vor ein paar Jahren. Früher hatten die Leute nicht so viele Alternativen.

Gibt es eine neue Generation im Viersener Karneval, die heranwächst?

Schiffers Ich glaube schon. Wenn man sich die Züge anschaut, sieht man, dass die Teilnehmer immer jünger werden. Auch die After-Zug-Party zieht viele junge Leute an. Aber bis die neue Generation aktiv wird, dauert es sicher noch fünf Jahre.

Dülken hat, mal wieder, kein Prinzenpaar. Würde ein Stadtprinzenpaar die Angelegenheit nicht erleichtern?

Schiffers Es war für mich immer ein lohnendes Ziel, das Eine-Stadt-Prinzenpaar gemeinsam mit den anderen Vorständen der Städte ins Leben zu rufen. Was in Mönchengladbach und in Rheydt geklappt hat, sollte bei uns auch möglich sein. Einige Gespräche sind schon unter der Präsidentschaft von Günter Weinforth, Gustav Fetten und Günter Schnäbler geführt worden, ich habe sie dann weitergeführt. Allerdings ist die Verwirklichung nur schwer umzusetzen.

Nach dem Terror-Anschlag in Berlin: Wie sehr erschweren die neuen Sicherheitsauflagen das Brauchtum?

Schiffers Sehr. Es ist fast nicht mehr finanzierbar. Wenn wir die neuen Maßnahmen selbst bezahlen müssten, müsste der Tulpensonntagszug in diesem Jahr ausfallen. Zum Glück springen das Technische Hilfswerk und die Stadt ein. Die Verwaltung ist sehr kooperativ, das ist eine tolle Zusammenarbeit. Im Grunde sind solche Auflagen rausgeschmissenes Geld, denn passieren kann immer etwas. Sie bedeuten nur wieder neue Hürden, die dem Karneval mehr Lebensfreude nehmen. Aber wir haben mit Elmar Orta einen so guten Zugleiter, der sich mit seiner Zugleitung um alles kümmert - da mache ich mir keine Sorgen.

