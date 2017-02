später lesen Viersen Kita Röhlenend: Stadt entnimmt Bodenproben 2017-02-22T20:17+0100 2017-02-23T00:00+0100

Im Außenbereich der Kindertageseinrichtung Röhlenend werden voraussichtlich in der kommenden Woche Bodenproben entnommen. Das teilte jetzt die Stadtverwaltung mit. An insgesamt sieben Stellen wird ein Gutachter in Tiefen von bis zu fünf Metern bohren. Während der Arbeiten kann es zu Einschränkungen bei der Nutzung des Außengeländes durch die Kita kommen.