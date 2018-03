später lesen Viersen Kreis-CDU mit neuem Vorstandsteam FOTO: Kaiser FOTO: Kaiser 2018-03-11T19:58+0100 2018-03-12T00:00+0100

Vier Stunden dauerte am Samstag der CDU-Kreisparteitag in der Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt. Die 285 erschienenen Mitglieder (von insgesamt 2788) nahmen sich die Zeit, um langjährige Vorstandsmitglieder, die nicht mehr kandidierten, für ihr Engagement zu danken. So wurden Schatzmeister Volker Müller aus Dülken und die langjährige stellvertretende Vorsitzende Luise Fruhen aus St. Tönis verabschiedet. Von Willi Schöfer