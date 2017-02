Brüggen: Kritik an Spendenaktion der SPD für Erhalt der Laumans-Brücke

Die Brüggener SPD bittet um Spenden auf ihr Parteikonto, damit die Brücke gesichert wird. Die Grünen sehen einen Verstoß gegen das Parteiengesetz Von Birgitta Ronge

Der Ortsverein der Brüggener SPD will sicherstellen, dass die alte Laumans-Brücke an der Borner Straße in Brüggen gerettet wird. Dazu hatte die SPD-Fraktion kürzlich einen Antrag gestellt, der in der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung abschlägig beschieden worden war. Für das Ansinnen der SPD, die Brücke mit Gemeindemitteln vorsichtig abzutragen, fand sich im Ausschuss keine Mehrheit.

"Nach dem enttäuschenden Mehrheitsbeschluss, die Brücke dem Abriss preiszugeben, nehmen die Brüggener Sozialdemokraten das Heft nun selbst in die Hand", teilte gestern Udo Rosowski, Schatzmeister des SPD-Ortsvereins, mit. Die Partei werde die Kosten von geschätzt 1000 Euro für Sicherung und Verlagerung der Brücke vorschießen. Gleichzeitig hoffe die SPD, dass neben den schon vorliegenden Spendenzusagen weitere Bürger durch Spenden oder tatkräftige Unterstützung für den Erhalt der Brücke eintreten.

Nach Vorstellung der Sozialdemokraten soll die Brücke Startpunkt einer "Rad- und Wanderroute der Tonindustrie werden, die markante Orte der Industriegeschichte Brüggens und Brachts wieder aufleben lässt", so Rosowski. Eine Idee: Die Brücke aufarbeiten, mit Ausstellungsstücken ausstatten und eine Dokumentationsstätte zu 130 Jahren Tonindustrie einrichten.

Der SPD-Ortsverein will nun für die Sicherung der Brücke in Vorlage treten. Folgemaßnahmen sollten "selbstverständlich nicht von einer Partei, sondern von dem bereits signalisierten bürgerschaftlichen Engagement getragen werden", teilte die SPD gestern auf ihrer Internetseite mit. Dafür sammelt sie Spenden, die "vollständig für die Sicherung und die späteren Maßnahmen eingesetzt werden" sollen. Dafür hat sie ein Konto bei der Volksbank (Vermerk: Spende Laumans-Brücke) eingerichtet. "Spenden an die Partei sind selbstverständlich in vollem Umfang bei der Steuererklärung berücksichtigungsfähig", erklärt der Ortsverein dazu.

Grünen-Fraktionschef René Bongartz möchte privat den Brüggener Bernhard Mertens bei seiner Initiative unterstützen, die Brücke zu erhalten, "das ist ein Symbol von Heimat". Die Sammelaktion der SPD betrachtet er kritisch. "Zweckgebundene Parteispenden sind verboten", sagt er. "Und wenn ich schon einen Verwendungszweck angebe, dann liegt das doch auf der Hand, dass die Spende zweckgebunden ist." SPD-Schatzmeister Rosowski sieht keinen Verstoß gegen das Parteiengesetz: "Ich kenne den Paragrafen, aber er zielt auf etwas völlig anderes ab. Wenn Sie uns 10.000 Euro spenden und sagen, ich habe drei Bäume vor dem Haus, könnt ihr die nicht wegmachen, dann ist das unzulässig." Doch hier gehe es um etwas anderes: Die SPD trete für die Sicherung der Brücke in Vorleistung und sammle Spenden für ihren Erhalt, wie man sonst bei Tellersammlungen um Spenden bitte.

"Prinzipiell ist da nichts gegen einzuwenden", sagt Fraktionschef Thomas Schmidt zur Spendenaktion der SPD, "das ist ja so, als würde der Mühlenverein für irgendetwas sammeln". Die CDU werde aber weder für den Erhalt der Brücke spenden noch dafür sammeln. Seine Fraktion sei nach wie vor dafür, die Brücke abzureißen. Sollten sich Bürger zusammentun und mit dem Eigentümer einig werden, sei das dann Privatsache, "damit haben wir nichts zu tun".

Auch die FDP äußert Verständnis dafür, dass sich Bürger für die Brücke einsetzen, "weil das Herz daran hängt", wie Fraktionschef Andreas Bist sagt. An der Spendenaktion der SPD werde sich die FDP aber nicht beteiligen, "wir überlassen es jedem selbst, privat etwas zu spenden".

