Kreis Viersen: Landrat fordert frühere Entlastung der Kommunen vom Bund

Wegen hoher Sozialausgaben könne der Kreis die Umlage nicht senken, sagt der Landrat. Die Bürgermeister im Kreis hatten ihn dazu aufgefordert Von Birgitta Ronge

Landrat Andreas Coenen (CDU) fordert den Bund auf, die Kommunen zu entlasten - und das früher als geplant. Union und SPD hatten beschlossen, die Kommunen 2018 um fünf Milliarden Euro zu entlasten. Mit seinem Anliegen wandte sich der Landrat an die Bundestagsabgeordneten des Kreises, Uwe Schummer (CDU) und Udo Schiefner (SPD). "Der Überschuss im Bundeshaushalt von 18 Milliarden Euro in diesem Jahr sollte zu einem Teil direkt den Kommunen zufließen", so Coenen.

Die Bundestagsabgeordneten machten den Landrat jetzt darauf aufmerksam, wie viel Geld der Bund bereits an Länder und Kommunen weitergeleitet oder eingeplant hat. Schummer erinnerte daran, dass der Bund die Entlastung der Kommunen im Zuge der Reform der Eingliederungshilfe zugesagt habe. "Im Vorgriff auf diese Entlastung ist bereits eine Milliarde Euro bei den Kommunen angekommen; weitere 1,5 Milliarden Euro sind ebenso zeitnah auf dem Weg." Coenens Vorschlag, die restlichen 2,5 Milliarden Euro schneller auf den Weg zu bringen, "nehme ich gerne auf, soweit es die Haushaltsmittel 2017 zulassen", so Schummer.

SPD-Kollege Schiefner teilte dem Landrat mit, er dürfe "bei solch einer Forderung nicht unerwähnt lassen, dass der Bund in dieser Legislaturperiode bereits Beträge in Milliardenhöhe für die Kommunen bereitgestellt hat und dies auch für die kommenden Jahre so beschlossen ist". Man müsse sich fragen, "ob der Landrat mit seiner Forderung, bereits 2017 fünf Milliarden Euro auszuzahlen, nicht womöglich davon ablenken möchte, dass der Kreis bei den anstehenden Haushaltsberatungen die Kreisumlage nicht senken will und dafür mit dem Bund einen politisch Schuldigen sucht", so Schiefner.

Die neun Kommunen im Kreis finanzieren über die Kreisumlage zu einem großen Teil den Kreishaushalt. Aktuell geben sie 40,9 Prozent ihrer Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen an den Kreis weiter. 2015 erhielt der Kreis über die Kreisumlage 146,4 Millionen Euro, die Kreisumlage machte 48,8 Prozent des Kreishaushalts aus. 2013 lag die Kreisumlage bei 132,5 Millionen Euro (49 Prozent). Kürzlich hatten die Bürgermeister im Kreis den Landrat aufgefordert, die Kreisumlage auf unter 40 Prozent zu senken. Sie hatten Coenen vorgeworfen, er spare zu wenig, halte die Kreisumlage künstlich hoch.

Coenen betonte, dass der Kreis mehr Geld braucht: "Die Kreise haben nach wie vor die Hauptlast immer höher werdender Sozialleistungen zu tragen", so der Landrat. Die Sozialkosten stiegen deutlich schneller als die kommunalen Einnahmen, dadurch könne der Kreis die Kreisumlage nicht senken. Die Kreise benötigten die Einnahmen auch, um immer höhere Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) zahlen zu können. Der LVR habe wachsende Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

Für 2017 rechnet der Kreis damit, 67,5 Millionen Euro Umlage an den LVR zu zahlen - 11,5 Millionen Euro (oder 20,5 Prozent) mehr als 2009, so rechnete Coenen in seinem Brief an Schummer und Schiefner. Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Sprung nicht ganz so groß - das erwähnte Coenen aber nicht: 2015 zahlte der Kreis für die LVR-Umlage 64,9 Millionen Euro, 2014 waren es 61,8 Millionen. Nach den Haushaltsberatungen für 2017/2018 kündigte der LVR jetzt an, die Umlage zu senken: Sie soll 2017 von derzeit 16,75 auf 16,15 Prozentpunkte sinken. Für 2018 wird die Umlage auf 16,2 Prozent festgesetzt. Das bestätige "den erfolgreichen Konsolidierungs- und Steuerkurs des LVR", teilte Jürgen Wilhelm, Vorsitzender der Landschaftsversammlung, mit.

