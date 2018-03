später lesen Eishalle in Grefrath Mann besprüht Jugendliche beim Schlittschuhfahren mit Reizgas 2018-03-03T08:05+0100 2018-03-03T08:05+0100

Ein Mann hat sechs Jugendliche in einer Eissporthalle in Grefrath mit Reizgas besprüht und so leicht verletzt. Der Täter wurde nicht gefasst.