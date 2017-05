Schwalmtal: Mann wird in Waldniel von Sattelschlepper überrollt

Im Gewerbegebiet passierte ein schwerer Unfall

Ein Lkw-Fahrer ist gestern bei einem Unfall in Waldniel schwer verletzt worden. Kurz nach 13 Uhr hatte der Fahrer seinen Sattelschlepper auf dem abschüssigen Gelände einer Firma im Gewerbegebiet "Auf dem Mutzer" abgestellt und war ausgestiegen. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung und erfasste den Mann, der von den hinteren Achsen überrollt wurde. Erst an einer Hallenwand kam der Lkw zum Stehen. Der Mann wurde schwer verletzt und musste per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei hat das Amt für Arbeitsschutz eingeschaltet, das den Unfallhergang klären soll.

(hah)