Viersen: Mit 17 Cent zu Harmonie und Einklang

Das Märchen von "Hans im Glück" ist die Vorlage: Unsere Mitarbeiterin zog mit 17 Cent aus. Und wie einst Hans tauschte und tauschte sie Von Jiota Kallianteris

Es beginnt mit 17 Cent. Passend zum neuen Jahr 2017. Keine große Summe, nichts, womit man reich werden oder sich etwas Großes leisten könnte. Doch wie weit kommt man damit wirklich? Die erste Frau, die wir fragen, ist Sandy Sandmann-Hatton (63) aus Süchteln. Sie sagt: "Gerne nehme ich die 17 Cent. Sie werden mir in 2017 Glück bringen. Dafür tausche ich meine Glücks- und Schutzkarte ein, die ich schon seit vielen Jahren in meinem Portemonnaie habe. Auf ihr ist die buddhistische Göttin Kuan Yin zu sehen. Sie steht für Mitgefühl und Herzenswärme. Ich freue mich, wenn sie jetzt auch jemand anderem Glück bringt."

Das ist schon Mal ein Erfolg. Doch was machen wir mit der Karte? Wir fragen Benjamin Hittel (38) aus Süchteln: "Diese Karte gefällt mir sehr, sie ist wunderschön. Dafür gebe ich meinen Handschmeichler her, den ich oft in meiner Tasche trage. Er ist mein Glücksstein, hat mir schon oft gute Dienste geleistet. Der Tausch ist prima und ich freue mich über meinen neuen Glücksbringer für das neue Jahr 2017."

Ein Handschmeichler also - doch vielleicht kann man auch den tauschen. Manuel und Apostolis Agathagelidis (39) aus Dülken würden ihn gerne haben: "Für diesen schönen Glückstein tauschen mein Sohn und ich unsere handgefertigte und -bemalte Vogelpfeife aus Griechenland ein. Den Kindern macht es viel Freude, mit der Flöte aus Ton zu spielen. Aber der Handschmeichler hat auch seine Faszination und wenn er auch noch Glück bringt, dann ist alles perfekt."

Diese Vogelpfeife aber bleibt auch nicht lange in unserem Besitz. Denn wir sprechen Susanne Groten (58) aus Dülken an: "Ich finde diese kleine Vogelflöte ganz entzückend, sie hat einen schönen Klang. Dafür tausche ich gerne meine handgefertigte Duftkerze mit Trockenblumen und einem Segenswunsch ein. Die Flöte bekommt einen speziellen Platz bei mir, und sie wird mein Glücksbringer für 2017 sein."

Die Duftkerze in unserem Besitz ist schon eine Überraschung - dafür, dass wir mit 17 Cent losgegangen sind. Doch dann sprechen wir Sabrina Andelefski (32) aus Dülken an: "Duftende Segenswünsche in Kombination mit einem warmen Licht als Start ins neue Jahr - da kann doch nichts mehr schief gehen. Gegen diese hübsche Kerze tausche ich mein Filzportemonnaie ein. Dort bewahre ich immer meine ,Notgroschen' auf, für den Fall, dass ich unterwegs mal Geld brauche und keine Bank in der Nähe ist. Es war also immer gefüllt. Nun soll es dem neuen Besitzer auch Glück und Fülle für das neue Jahr bringen."

Ein Filzportemonnaie in Grün. Wir sind weit gekommen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Denn Bärbel Kinder (47) aus Viersen bietet uns noch etwas an: "Dieses süße Filzportemonnaie als Zeichen für Fülle und Glück tausche ich sehr gerne ein gegen meinen vorhin im Bio-Markt gekauften Lieblingstee namens "Einklang". Grün ist die Farbe der Hoffnung und innerer Einklang ist auch wichtig. Also ein hervorragender Tausch zum neuen Jahr. Das Beste aber ist, an jedem der 16 Teebeutel ist ein Segensspruch angebracht - und gesund ist er noch dazu. Das Jahr 2017 soll allen Menschen Glück, Fülle, Harmonie und vor allem Gesundheit bringen."

Wir sind angekommen. Wir haben getauscht und getauscht und getauscht. Und am Ende haben wir Glück und Einklang gefunden - so wie "Hans im Glück" im Märchen.

Quelle: RP