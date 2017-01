Niederkrüchten: Mit dem Hund auf große Fahrt

Damit Herrchen und Frauchen mit Vierbeiner Urlaub machen können, vermietet Detlef Scheer aus Niederkrüchten Wohnmobile an Hundebesitzer. Zur Grundausstattung gehören Bollerwagen, Napf und Hunde-Apotheke Von Eva-Maria Geef

Hundebesitzer kennen das: Mit Vierbeinern sind die Reise-Möglichkeiten oftmals eingeschränkt. Kleine Hunde bis sieben Kilo können noch mit einer Tragetasche als Handgepäck mit ins Flugzeug. Aber bei größeren Hunden wird es schon schwieriger, wenn man ihnen keinen Flug in einer Transportbox im Laderaum zumuten möchte. Auch längere Bahnfahrten sind unter Umständen problematisch: Im Zug ist wenig Platz im Zug, die Zwischen-Aufenthalte sind kurz. Auch in Hotels sind Hunde nicht immer gerne gesehen.

Wie also Urlaub machen, ohne den Vierbeiner abzugeben? Eine Lösung dieses Problems bietet Detlef Scheer seit zwei Jahren mit "Dog Camper", einer Wohnmobilvermietung für den Urlaub mit Hund. "Ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung", erzählt der langjährige leidenschaftliche Camper. "Wir hatten immer Hunde - aktuell ist es Franzi, ein mittelgroßer Mischling. Wenn man gerne campt und ein Wohnmobil mieten möchte, ist dies für Hundebesitzer bei den klassischen Anbietern oftmals nicht möglich." So entstand die Idee, ein Wohnmobil zu kaufen und an Hundebesitzer zu vermieten.

Das kam so gut an, dass bereits im ersten Jahr nach Gründung ein zweites Wohnmobil angeschafft wurde, im zweiten Jahr bereits das dritte. Bei 250 Vermiet-Tagen im Jahr 2015 waren aber auch viele Nicht-Hundebesitzer dabei, die einfach die gute Ausstattung der Wohnmobile zu schätzen wussten. "Wir bieten ausschließlich Kastenwagen des Karmann Dexter 650 an, die einfach gut ausgestattet sind." So befindet sich da, wo in anderen Wohnmobilen das Bett ist, ein großer Sitzbereich. "So gewinnt man zusätzlichen Platz, den der Hund nutzen kann, sei es zum Liegen unter dem Esstisch oder um sich mal ein paar Schritte zu bewegen", erklärt Scheer. Auch die Länge von 6,36 Meter und eine Höhe von 2,86 Meter seien von Vorteil - und besondere Vorkenntnisse für das Fahren der Wohnmobile nicht vonnöten. Eine Pkw-Fahrerlaubnis Klasse B, die Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtmasse umfasst, reiche aus. "Wir vermieten auch an junge Fahrer ab 25 Jahren, damit einfach ein wenig Fahrpraxis vorhanden ist", sagt Scheer.

Ausreichend Fahrpraxis - auch mit größeren Wohnmobilen - hat Tanja Mergel (42). Die Viersenerin kennt Camping seit Kindertagen - und ist nach wie vor ein Fan dieser besonderen Art, Urlaub zu machen. "Es klingt zwar abgedroschen, aber es ist schon ein Gefühl der Freiheit, wenn man im Wohnmobil unterwegs ist. Man kann fahren, wohin man möchte, frühstücken, wann man möchte und seinen Urlaub einfach spontan angehen." Diese Verbundenheit liege bei ihr in der Familie. "Meine Eltern haben ein eigenes Wohnmobil, das ich auch nutzen kann. Als sich unsere Termine vor zwei Jahren überschnitten, habe ich mir einen ,Dog Camper' ausgeliehen." Mit dem siebenjährigen Jack-Russel-Terrier Pebbles ging es über Silvester für ein verlängertes Wochenende nach Bad Pyrmont. Doch auch weitere Strecken sind kein Problem. "Pebbles war bei jeder meiner Reisen dabei - egal, ob Nord- oder Ostsee oder Italien. Sie hat einen festen Platz im Mobil und fährt sehr gerne mit", sagt Mergel lachend. Inzwischen kenne der Hund sich auf jedem Campinglatz, der einmal besucht wurde, bestens aus. Und jeder kennt Pebbles.

Neben der Ausstattung für Herrchen und Frauchen gibt es im "Dog Camper" auch Hunde-Zubehör, darunter einen Bollerwagen und eine kleine Einstiegsrampe für ältere Hunde, aber auch alltägliche Dinge wie der "Dogsitter", eine Auto-Sicherung für den Hund auf dem Campingplatz, Näpfe, Handtücher, eine Hunde-Apotheke, Kotbeutel und einiges mehr.

Grundsätzlich ist im Fahrzeug Platz für vier Personen sowie ein bis zwei Hunde. "Größtenteils vermieten wir die Camper aber an zwei Personen", hat Scheer ausgewertet. Dann habe man ausreichend Platz - egal ob mit oder ohne Hund. Die Vermietdauer bewegt sich durchschnittlich bei sieben bis zehn oder auch mal 14 Tagen, nur selten länger. Zu Beginn habe er auch nur für ein Wochenende vermietet, aber dafür sei der Aufwand mit Übergabe, Einweisung und anschließender Reinigung zu groß. Die Minimum-Mietdauer betrage eine Woche, wobei die Saison grundsätzlich flexibel gehandhabt werde, so Scheer: "Aber da die Anfragen in den Wintermonaten stark zurückgehen, legen wir die Wohnmobile von November bis Februar still. Und im März starten wir dann in die neue Saison."

Quelle: RP