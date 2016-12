Viersen: Mit Fleiß und Pailletten in die Oberliga

Zum Abschluss unserer Serie "Menschen im Advent" stellen wir heute 24 Formationstänzer vor. Die Mitglieder in der Latein-Formation des Tanzsportvereins Viersen halten zusammen wie Pech und Schwefel Von Jiota Kallianteris

Ein Kursus der Sportjugend brachte im Jahre 1992 einige tanzbegeisterte Frauen und Männer zusammen. Durch die Leidenschaft für das Tanzen vereint und sich gegenseitig ermutigend, verfeinerten sie schnell ihre Technik, erlernten neue Figuren und Finessen. Im April 1998 entstand aus dieser Gemeinschaft der Tanzsportverein (TSV) Viersen. Mittlerweile bietet der Viersen ein breites Angebot für alle Tanzbegeisterten an. Neben Turniertanz, Gesellschaftstanz, Breitensport, Latin Moves und Line Dance können Disco Fox, orientalischer Tanz oder auch Rollstuhltanz erlernt werden.

Die Abteilung der Latein-Formation des TSV Viersen existiert seit drei Jahren. Initiator war Mike Richter, der es in seiner Tanzkarriere in der Formation bis zur Bundesliga und der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft 1999 geschafft hatte. Seine Idee, die Tanzsportabteilung auszubauen, fand Anklang. "Es meldeten sich zunächst sechs Paare. Jedes Jahr haben wir Zuwachs bekommen, so dass wir heute 24 Tänzer sind", erzählt Richter. Gemeinsam mit ihm sowie den Co-Trainern Evgenia Koch und Philipp Florack hat der Verein in diesem Jahr den Sprung im Verband TNW (Tanzsport in Nordrhein-Westfalen) von der Landes- in die Oberliga geschafft. Durchaus bemerkenswert, denn es handelt sich nicht um Profi-Tänzer, sondern um Berufstätige, die in jeder freien Minute hart trainieren. Getanzt werden sechs Turniere pro Jahr in ganz NRW. "So müssen wir zusätzlich zum Training auch viel reisen", sagt Richter. "Diese Leistung können wir nur bringen, weil wir eine starke Gemeinschaft sind. Wir halten zusammen wie Pech und Schwefel, auch in weniger guten Zeiten." Allgemein sei der Umgang miteinander geprägt von Respekt, Loyalität, Verbundenheit und vor allem von Freundschaft.

Nicht nur Technik und Grazie spielen beim Formationstanz eine Rolle. Das Auge der Wertungsrichter freut sich ebenfalls über ein farbenprächtiges Outfit. "Die Kostüme werden gekauft, aber wir veredeln sie mit Strass-Steinen, Pailletten und Applikationen", so Richter.

Und auch die freien Weihnachtstage werden zum Trainieren genutzt, denn am 5. Februar tritt der TSV erstmals in der Oberliga auf. Im kommenden Jahr will sich die Gruppe fest in der Oberliga etablieren, um dann 2018 den Aufstieg in die Regionalliga anzugehen. Darüber hinaus möchte man eine zweite Mannschaft gründen. Dafür wird Nachwuchs gesucht. Kontakt per E-Mail an mike.richter1976@gmx.de oder über www.tanzsportvereinviersen.de.

