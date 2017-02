Viersen: Mit Martin Luther auf Entdeckertour

In der Kinderbibelwoche der evangelischen Kirchengemeinde Dülken erfahren rund 180 Grundschüler und Fünftklässler Spannendes über die Heilige Schrift. Zum Abschluss singen sie am Sonntag im Gottesdienst Von Ingrid Flocken

Junker Jörg alias Martin Luther sitzt grübelnd am Tisch in seiner Stube auf der Wartburg: "Jeder soll die Bibel selber lesen können, was Jesu sagte und auch die Briefe der Apostel." Dann vertieft er sich in die Übersetzung aus dem Griechischen: "Das kann doch keiner lesen." Rund 180 Kinder hören ihm zu, wie sie es schon seit vier Tagen tun, denn sie haben sich zu dieser Kinderbibelwoche im Reformationsjahr 2017 unter dem Thema "Mit Martin auf Entdeckertour" versammelt.

Zunächst jedoch fordern Pfarrer Mischa Czarnecki, der Luther darstellt, und Jugendleiter Mario Scheer die Kinder auf, mit ihnen gemeinsam zu singen, wie sie es in den vergangenen Tagen gelernt haben. "So bringen wir die Kinder dazu, sich abzureagieren, und anschließend können sie sich viel besser auf die spannenden Geschichten konzentrieren", sagt Pfarrer Czarnecki.

Um die Kinder - Mädchen wie Jungen aus den Dülkener Grundschulen, dazu einige aus dem Kindergarten und Fünftklässler - auf die Geschichten vorzubereiten, haben sie erstmal die Biografie Martin Luthers in groben Zügen durchgearbeitet. "Wir stellen bewusst nur die großen Wendepunkte in Luthers Leben dar: das Blitzerlebnis, den Kampf gegen den Ablass, den Reichstag in Worms und die Zeit der Bibelübersetzung auf der Wartburg und zum Schluss dann die Verbindung mit Katharina von Bora", erklärt Czarnecki den Ablauf der Kinderbibelwoche.

Immer haben die Kinder dabei die Playmobil-Lutherfigur vor Augen, die ihnen der Kirchenkreis Krefeld zur Verfügung gestellt hat. Doch sie konzentrieren sich völlig auf den "richtigen" Luther, sind Statisten und Zuhörer zugleich, springen auf, wenn verlangt, und sitzen dann wieder brav auf ihren Bänken in der neuen Christuskirche.

Immer wieder erklingen die Lieder wie "Er hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält die Großen und die Kleinen" - und alle klatschen begeistert mit, wenn sie singen "Lob Gott mit Gitarre und Gesang". Damit die Texte auch stimmen, erscheinen sie wie auch in Gottesdiensten an der Wand, doch die Kinder können alles hervorragend auswendig. Das werden sie auch am Sonntag, 5. Februar, im Gottesdienst um 10.45 Uhr beweisen, wenn sie mit Pfarrer Czarnecki im Schnelldurchgang zum Abschluss der Kinderbibelwoche noch einmal alle Schwerpunkte durchspielen - diesmal mit Eltern und Großeltern als Zuhörer.

Quelle: RP