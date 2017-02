Viersen: Nacht der Bibliotheken in Viersen

Bis 22 Uhr bietet die Stadtbibliothek am Rathausmarkt am Freitag, 10. März, ein abwechslungsreiches Programm. Zwei Kölner Autoren berichten von ihrer Weltreise, Kinder lernen Spiele und Lieder aus anderen Kulturen kennen Von Joris Hielscher

Alle zwei Jahre haben Bibliotheken in ganz Nordrhein-Westfalen zu ungewohnten Zeiten geöffnet. Bei der "Nacht der Bibliotheken" geht es allerdings nicht nur darum, länger nach Büchern stöbern zu können, sondern mit einem vielfältigen Programm möglichst viele Besucher anzusprechen. Bei den vergangenen Malen haben Zehntausende zwischen Niederrhein, Eifel und Westfalen teilgenommen.

Auch in diesem Jahr machen rund 200 Bibliotheken in NRW mit, darunter die Albert-Vigoleis-Thelen Stadtbibliothek. Schon seit 2005 beteiligt sich die Bibliothek am Rathausmarkt in Alt-Viersen an der Aktion. "Die vergangenen Male wurde das Angebot sehr gut angenommen. Wir waren erstaunt, wie viele Besucher gekommen sind", sagt Marianne Bartsch, Mitarbeiterin in der Stadtbibliothek. Vielen hätte es Spaß gemacht, so spät noch nach Büchern, Hörbüchern, CDs und DVDs zu suchen. Für dieses Mal haben sich die Mitarbeiter der Stadtbibliothek ein Programm ausgedacht, das sich um die Themen Reise und fremde Kulturen dreht. Die Öffnungszeiten am Freitag, 10. März, sind von 11 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 22 Uhr.

Flohmarkt Ab nachmittags gibt die Stadtbibliothek Bücher, Hörbücher, Musik-CDs und auch einige Film-DVDs aus ihren Beständen ab. "Es handelt sich um Medien, die nicht mehr aktuell sind oder wenig ausgeliehen werden", erklärt Mitarbeiterin Bartsch. Gegen eine Spende können die Bestände erworben werden.

Autogrammstunde Das beliebte Maskottchen Jünter von Borussia Mönchengladbach kommt am Freitag von 17 bis 19 Uhr in die Stadtbibliothek und bringt Autogrammkarten mit. Kinder können außerdem kleine Preise beim Glücksrad gewinnen und sich Zöpfe flechten lassen.

Gesellschaftsspiele Das Spielwarengeschäft Seidel an der Rathausgasse stellt der Stadtbibliothek für den Tag neue Brett- und Kartenspiele zur Verfügung. Zwischen 18 und 20 Uhr können Interessierte im Jugendbereich die Spiele ausprobieren, die sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eignen.

Papa-Zeit spezial Regelmäßig veranstaltet die Stadtbibliothek eine gemeinsame Spielaktion für Väter und ihre Kinder, die sogenannte Papa-Zeit. Auch zur Nacht der Bibliotheken wird es ein solches Angebot unter dem Motto "Andere Länder - andere Kulturen" für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren geben. Die Besucher werden von 19 bis 21 Uhr auf eine Reise mitgenommen, bei der sie Spiele und Musik anderer Länder kennenlernen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen unter 02162 101503.

Lesung Höhepunkt ist um 20 Uhr die Autorenlesung "Die beste Entscheidung unseres Lebens. Wie wir einfach loszogen und um die halbe Welt reisten". Wovon viele Menschen träumen, hat das Kölner Autoren-Duo Friederike Achilles und Philipp Rusch wahr gemacht: Die beiden wagten sich aus der Komfortzone ihrer sicheren Jobs hinaus und fuhren mit überschaubarem Budget einfach los. Am Ende ihrer Auszeit hatten sie 17 Länder rund um den Erdball bereist. Karten kosten sechs Euro. Anmeldungen unter der Nummer 02162 101511.

Quelle: RP