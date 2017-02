später lesen Viersen "Nette Toilette": CDU wundert sich über SPD-Antrag Teilen

2017-02-06

Der SPD-Antrag, die Stadt Viersen möge die "Nette Toilette" einführen, hat in der CDU für Verwunderung gesprgt. Er sei ehrlich überrascht, erklärte der Parteivorsitzende Marc Peters. "Die Anregung hierzu habe ich selbst als damaliger Ratsherr schon im Jahre 2005 in den Bau- und Planungsausschuss eingebracht", so Peters, "doch die SPD hat das Thema durch ihren damaligen Fraktionsvorsitzenden kategorisch abgeblockt."

