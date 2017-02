Brüggen: Neuer Platz für Skater in Dilborn

Zwischen dem Dilborner Spielplatz "Piratennest" und dem Basketballplatz könnte eine neue Skateranlage entstehen. Die Gemeinde hat bereits 100.000 Euro eingeplant. Heute diskutiert der Jugendausschuss Von Birgit Sroka

In der heutigen Jugendpflege- und Sportausschusssitzung steht ein Gelände zwischen dem Dilborner Spielplatz "Piratennest" und dem dortigen Basketballplatz als Platz für einen neuen Skater- und Bikerplatz zur Diskussion. Der jetzige Standort fällt weg, da der Aldi-Discounter auf diesem Gelände nördlich der Borner Straße größer bauen möchte. Der angedachte Standort auf dem Parkplatz gegenüber der Burggemeindehalle kristallisiert sich laut Baufachbereichsleiter Dieter Dresen für den Bau eines Hotels heraus und kommt für den Skaterplatz nicht mehr in Frage.

Eingebracht in die Suche nach einem Standort hat sich René Dammer, der von seinen zehn- und 13-jährigen Kindern gebeten wurde, mitzuhelfen und um nach einem Standort zu suchen. Er sprach laut eigenen Angaben bereits mit der Brüggener Verwaltung und der Leitung der Jugendhilfe Schloss Dilborn. "Die Fläche in Dilborn kommt wie gerufen", sagt der Brüggener. "Die lange geplante Beleuchtung am Schwalmauenweg müsste dafür angebracht werden. Und es werden Öffnungszeiten des Platzes bis 22 Uhr benötigt."

Das Ziel sei laut Dammer auch eine Imageverbesserung für die Skaterszene. "Die Kinder aus Dilborn können durch den Skaterplatz auch weitere Kontakte bekommen. So eine Lage wie in Brüggen werden wir nicht mehr bekommen. Man muss also Abstriche machen", sagt Dammer, der auch auf die Unterstützung der Pädagogen der Jugendhilfe hofft, die mit ein Auge auf das Gelände haben könnten. "Wir brauchen einen Standort, jetzt haben wir gar nichts", so Dammer, der sich bemühe, zwischen der Verwaltung und den Jugendlichen zu vermitteln. Bereits mehrfach traf er sich mit den involvierten Teenagern, um das Thema zu diskutieren. Er hofft bei der Realisierung des Platzes auch auf die Hilfe des Fördervereins der Jugendhilfe.

"Grundsätzlich stehen wir der Prüfung der Möglichkeit, den neuen Skaterplatz auf unserem Gelände entstehen zu lassen, offen gegenüber", teilt die ViaNobis, die Jugendhilfe Schloss Dilborn, mit. "Auch für Gespräche mit allen Beteiligten stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zum aktuellen Zeitpunkt gilt es zunächst, in anstehenden Gesprächen die offenen Fragen gemeinsam zu klären."

Danny Bongers, Sprecher der jugendlichen Skater und Biker, weist darauf hin, dass der Skater- und Bikerplatz nicht nur ein Platz ist, an dem der Sport der jungen Erwachsenen ausgeübt wird. Der bisherige Platz habe auch immer zur Pflege der Sozialkontakte gedient. "Viel ist hinter unserem Rücken passiert, ohne uns zu informieren", beklagt Bongers. "Wir sind einem Platz in Dilborn ja nicht abgeneigt, aber durch die bisherige Entwicklung bei der Suche nach einem Platz sehr skeptisch." Die jungen Erwachsenen befürchten Einschränkungen durch ein eventuelles Rauchverbot oder mögliche Nutzungszeiten oder der Erreichbarkeit der Anlage.

Viele der Sportler kommen bisher gerade bei schönem Wetter in den Abendstunden nach der Arbeit mit dem Auto zum Skaterplatz, entfernen die Hinterlassenschaften anderer Jugendlicher und bemühen sich, den Platz sauber und sicher zu halten. Erschrocken seien sie gewesen, wie schnell sich eine Bürgerinitiative gegen den Skaterplatz gegründet habe, als der Bolzplatz am Deichweg als Standort ins Gespräch kam.

Die Gemeinde hat bereits für die Ausgestaltung einer neuen Skater- und Biker-Anlage 100.000 Euro in den Haushalt 2017 eingestellt. Bereits in einer Sitzung im März 2016 wurde die Verwaltung beauftragt, für einen Teil des Schotterparkplatzes gegenüber der Burggemeindehalle die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des Skaterplatzes zu schaffen. Laut der Verwaltung prüfe auch die Gemeinde Niederkrüchten zurzeit eine Beteiligung an diesem Projekt, da auch dort die Frage nach einem Skaterplatz im Raume stehe.

Die Errichtung eines Skaterplatzes an dem Standort "Schloss Dilborn" wird indes von der Verwaltung der Burggemeinde empfohlen. "Unter diesen Voraussetzungen könnte das Projekt zu einem Leuchtturmprojekt für kommunale und interkommunale Zusammenarbeit werden", heißt es in der Sitzungsvorlage.

Quelle: RP