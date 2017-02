später lesen Niederkrüchten Niederkrüchten feiert bunt und schrill 2017-02-26T21:42+0100 2017-02-27T00:00+0100

Mit dem närrischen bunten Lindwurm am Tulpensonntag erlebte der Niederkrüchtener Karneval seinen Höhepunkt. Dazu gab es echtes Narrenwetter. Ab und zu lugte sogar die Sonne hervor. Die Freunde des Frohsinns ließen sich wieder viel einfallen. Sie zogen mit ihren tollen und kreativen Ideen Tausende Zuschauer am Straßenrand in ihren Bann - wie immer bunt und schrill mit tollen Wagen und Gruppen. Von Paul Offermanns