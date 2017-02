Niederkrüchten: Niederkrüchten muss eisern sparen

Die Kämmerin hat den ersten Doppelhaushalt vorgestellt. Sie rechnet für 2017 und 2018 jeweils mit einem Defizit von 900.000 Euro. Ein eigenes neues Schwimmbad kann sich die Gemeinde nicht erlauben, sagt sie Von Jochen Smets

Die neue Kämmerin Marie-Luise Schrievers präsentierte dem Hauptausschuss ein Mammutwerk. Gut 500 Seiten umfasst der erste Doppelhaushalt der Gemeinde. Dass die Haushaltsjahre 2017 und 2018 nun quasi im Doppelpack vorliegen, bedeutet längerfristige Planungssicherheit und spart Ressourcen in der Verwaltungsarbeit.

Der neue Doppelhaushalt offenbart indes alte Probleme: Die Finanzschwäche der Gemeinde hält an. In den beiden Haushaltsjahren 2017 und 2018 erwartet Schrievers ein Defizit von jeweils 900.000 Euro. Im Ergebnisplan, der in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung einer kaufmännischen Buchführung entspricht, weist der Haushalt 2017 Erträge von 30,8 Millionen Euro und Aufwendungen von 31,7 Millionen Euro aus. 2018 sind es 30,9 Millionen Euro an Erträgen und 31,8 Millionen Euro an Aufwendungen.

Die im Jahr 2009 mit 5,5 Millionen Euro ausgewiesene Ausgleichsrücklage ist bereits seit 2013 aufgezehrt. Die Folge: Durch weitere Verluste schmilzt das Eigenkapital ab. In der Eröffnungsbilanz zum neuen kommunalen Finanzmanagement im Jahr 2009 wurden noch knapp 70 Millionen Euro als Eigenkapital veranschlagt. Ende 2018 werden es nur noch 64,3 Millionen Euro sein.

Als Gründe für das hohe Defizit nannte Schrievers unter anderem, dass die Schlüsselzuweisungen vom Land um 500.000 Euro auf 2,75 Millionen Euro gesunken sind. Gleichzeitig stiegen die Kreisumlage und der Anteil am Kreisjugendamt um 450.000 Euro. Insgesamt führt die Gemeinde rund 9,7 Millionen Euro an den Kreis ab. 2018 werden es 10,1 Millionen Euro sein. Dennoch sah Schrievers auch positive Aspekte. Dazu zählt die Liquidität der Gemeinde. Die liquiden Mittel bewegen sich relativ konstant bei zwei Millionen Euro. Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich. Auch deswegen kann die Gemeinde ein stattliches Investitionspaket von je 3,8 Millionen Euro in beiden Haushaltsjahren stemmen.

Dazu gehören unter anderem insgesamt 740.000 Euro für Fahrzeuge und Ausrüstung der Feuerwehr, 1,62 Millionen Euro für die Kanalisierung des Neubaugebiets Heineland oder 570.000 Euro für die Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße in Elmpt.

Ganz in der Tradition ihres Vorgängers Klaus Blech gab die neue Kämmerin gleichzeitig die Mahnerin. Zum Beispiel im Hinblick auf die Bädersituation: Das Hallenbad in Elmpt und das Freibad in Niederkrüchten erwirtschaften jedes Jahr einen Fehlbetrag von 400.000 Euro. Ein Neubau als Kombilösung aus Hallen- und Freibad, sei zwar wünschenswert, aber nur in einer interkommunalen Zusammenarbeit realisierbar.

Alleine könne sich die Gemeinde "das nicht erlauben", so Schrievers. Sie schwor die Politiker auf eine strikte Haushaltskonsolidierung ein, auch wenn dies Einschnitte mit sich bringe.

