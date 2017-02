Niederkrüchten: Niederkrüchtener Senioren schunkeln bis zum Abend

Nach zwei Jahren Pause organisierten die Vereine in Niederkrüchten wieder eine Seniorensitzung

. Die Begegnungsstätte war voll - 350 Senioren waren gekommen, um die Höhepunkte aus den Programmen der karnevaltreibenden Vereine in Niederkrüchten zu sehen. Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) hatte eingeladen, der Verein zur Förderung des Brauchtums Karneval die Organisation übernommen. Am Ende wurde es ein Gemeinschaftswerk vieler Vereine. Denn neben den Aktiven auf der Bühne waren auch andere Gruppen am Gelingen beteiligt. Die Zwar-Gruppe Niederkrüchten beteiligte sich am Vorverkauf, die Kolpingsfamilie Elmpt übernahm den Kassendienst. Und als Kellner fungierten gekrönte Häupter - die Königshäuser der Bruderschaften stellten sich in den Dienst des Winterbrauchtums und servierten Getränke und Kuchen.

Auf der Bühne erfreuten vor allem die Prinzenpaare und Garden. Stephan I. und Heike I. vom Karnevalsverein "Maak Möt" sowie Jan-Fiete I. und Anna I. als Kinderprinzenpaar des Overhetfelder Karnevalsvereins hielten launige Reden, und die Garden der beiden Vereine boten tolle tänzerische Leistungen. Die "Schnattergänse" hatten auch in diesem Jahr ihre Dekoration zur Verfügung gestellt, weil sie am Tag zuvor selbst vor einem ebenso großen Publikum ihre Sitzung in der Begegnungsstätte gefeiert hatten. Sie begeisterten unter anderem als Opernsängerinnen.

Die Spielgruppe Oberkrüchten steuerte bunte Programmpunkte aus ihrer Sitzung bei, die in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen in den Mittelpunkt stellte. Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) Elmpt gab einen Ausblick auf die eigene Sitzung, die am kommenden Samstag im Elmpter Bürgerhaus stattfindet: Die Frauen ließen unter anderem die Band "Dschingis Khan" wieder auferstehen, wobei das Publikum sich zusehends jünger fühlte. Musikalisch wurden die Niederkrüchtener aus Köln und aus dem nahen Venlo versorgt. Die Formation "Oenje Kloenje" riss auch nach über drei Stunden alle von den Stühlen für das Finale.

Aus vergangenen Sitzungen gab es noch einen Überschuss, der traditionell für einen guten Zweck in der Gemeinde verwendet wird. Ende 2016 konnte der Förderverein so 1000 Euro an die Hinterbliebenen der beiden Mordopfer aus Niederkrüchten übergeben, was das Publikum mit Applaus quittierte.

(hah)