Viersen: Polizei nimmt randalierende Jugendliche fest

Die Polizei konnte gestern zwei 18 und 19 Jahre alte Viersener auf frischer Tat in einem leerstehenden Wohnhaus nahe der Weiherstraße in Viersen festnehmen. Anwohner hatten die jungen Männer am Mittwochabend gegen 23.50 Uhr beobachtet, als sie eine Scheibe einschlugen.